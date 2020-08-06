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06 августа 2020, четверг, 09:37 119
Общество 2020-08-06T10:45:02+03:00
Українські Новини
Спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности в большинстве областей Украины

Спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности в большинстве областей Украины

Кира Молчанова
Спасатели, предупреждение, ГСЧС, Пожарная опасность
Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС
Ликвидация пожара в Луганской области. Фото: ГосЧС

В ближайшие дни в большинстве регионов Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом предупреждают в Госслужбе по ЧС.

"6-7 августа в Одесской, Николаевской, восточных, большинстве центральных и западных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении, обнародованном в четверг утром на сайте ДСНС Украины.

Как сообщали Українські Новини, в Обуховском районе Киевской области сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на торфянике вечером 29 июля - в этот же день сообщалось о чрезвычайной пожароопасности в области.

Также сообщалось, что из-за погоды Гослесагентство внепланово проверит пожарную безопасность лесхозов.

5 августа на Николаевщине в селе Галициново Витовского района вспыхнул пожар, горела сухая трава, камыш и кустарники.

До этого 4 августа в городе Красноград Харьковской области произошел пожар на городской свалке. Общая площадь возгорания составила 1 га, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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