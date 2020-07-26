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26 июля 2020, воскресенье, 21:50 126
Происшествия 2020-07-26T21:55:40+03:00
Українські Новини
В ГСЧС обеспокоены опасной тенденцией. Почти половина утонувших в этом сезоне — дети

В ГСЧС обеспокоены опасной тенденцией. Почти половина утонувших в этом сезоне — дети

Кира Молчанова
Утопление, утонул, ГСЧС, Утонувшие
Труханов остров Фото: Валерия Назаренко
Труханов остров Фото: Валерия Назаренко

Пока в Киеве разрешают купаться не на всех пляжах, тем не менее, с начала купального сезона на водоемах страны погибли более 180 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

У спасателей вызывает беспокойство тот факт, что среди утопленников 70 – это дети.

"В поисках защиты от палящего солнца, люди выбирают для отдыха преимущественно места у воды. Спасатели не устают предупреждать о том, что безопасными являются только проверенные пляжи и водоемы, в которых обследовано дно и есть спасательный пост. Однако, зачастую главным фактором выбора места для купания является совсем не уровень безопасности, а приближенность к дому. Именно на таких ставках, копанках и озерах ежегодно гибнут сотни украинцев", - сказано в сообщении.

Только за последние двое суток спасатели констатировали три случая смерти на воде.

"В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь к водоемам, будьте крайне осмотрительны и ответственны", - считают в ГСЧС.

Там рассказали, что нельзя делать на воде:

  • купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
  • вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого;
  • купаться в одиночестве;
  • использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания.
  • плавать на плавсредствах у пляжей и других мест, не отведенные для купания;
  • употреблять спиртные напитки до и во время купания;
  • подплывать близко к плавсредств, которые идут недалеко от мест купания;
  • допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
  • подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
  • детям, которые не умеют плавать, заходить глубже, чем по пояс;
  • купание детей без сопровождения взрослых.

Как сообщали Українські Новини, персонал, работающий на коммунальных пляжах Одессы, обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию в 2 метра.

В аннексированном Крыму затонул один из трех бронеавтомобилей БРДМ-2 при форсировании Керченского пролива в рамках акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года.

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