Рятувальники попереджають про високу пожежну небезпеку на більшості території України

Найближчими днями у більшості регіонів України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це попереджають у ДСНС.

"6-7 серпня в Одеській, Миколаївській, східних, більшості центральних і західних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — сказано в повідомленні, оприлюдненому в четвер вранці на сайті ДСНС України.

Як повідомляли Українські Новини, в Обухівському районі Київської області співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу на торфовищі увечері 29 липня — в цей же день повідомлялося про надзвичайну пожежонебезпеку в області.

Також повідомлялося, що через погоду Держлісагентство позапланово перевірить пожежну безпеку лісгоспів.

5 серпня на Миколаївщині в селі Галіцинове Вітовського району спалахнула пожежа, горіла суха трава, очерет та чагарники.