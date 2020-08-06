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06 серпня 2020, четвер, 09:37 12
Суспільство 2020-08-06T11:30:03+03:00
Українські Новини
Рятувальники попереджають про високу пожежну небезпеку на більшості території України

Рятувальники попереджають про високу пожежну небезпеку на більшості території України

Кира Молчанова
Рятувальники, ДСНС України, пожежна небезпека
Ліквідація пожежі в Луганській області. Фото: Держнс
Ліквідація пожежі в Луганській області. Фото: Держнс

Найближчими днями у більшості регіонів України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це попереджають у ДСНС.

"6-7 серпня в Одеській, Миколаївській, східних, більшості центральних і західних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", — сказано в повідомленні, оприлюдненому в четвер вранці на сайті ДСНС України.

Як повідомляли Українські Новини, в Обухівському районі Київської області співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу на торфовищі увечері 29 липня — в цей же день повідомлялося про надзвичайну пожежонебезпеку в області.

Також повідомлялося, що через погоду Держлісагентство позапланово перевірить пожежну безпеку лісгоспів.

5 серпня на Миколаївщині в селі Галіцинове Вітовського району спалахнула пожежа, горіла суха трава, очерет та чагарники.

 

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