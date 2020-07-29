Гослесагентство внепланово проверит пожарную безопасность лесхозов

Кабинет Министров предоставил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) право внепланово проверить пожарную безопасность подконтрольных Государственному агентству лесных ресурсов хозяйств.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Прошу поддержать это поручение и предоставить право ГосЧС внепланово проверить состояние организаций по гражданской защите и пожарной безопасности в Гослесагентстве", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Премьер-министр Денис Шмыгаль принял данное предложение.

Также министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский поддержал поручение и попросил предоставить отчет о состоянии противопожарной безопасности лесхозов.

Как сообщали Українськi Новини, спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Одесской и Днепропетровской областях.