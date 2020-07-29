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29 июля 2020, среда, 16:20 629
Кабмин 2020-07-29T16:45:01+03:00
Українські Новини
Гослесагентство внепланово проверит пожарную безопасность лесхозов

Гослесагентство внепланово проверит пожарную безопасность лесхозов

Ольга Фандорина
Пожар, Пожароопасность, ГосЧС, пожарная безопасность, Гослесагентство
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС
Пожар в Житомирской области. Фото: ГСЧС

Кабинет Министров предоставил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) право внепланово проверить пожарную безопасность подконтрольных Государственному агентству лесных ресурсов хозяйств.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Прошу поддержать это поручение и предоставить право ГосЧС внепланово проверить состояние организаций по гражданской защите и пожарной безопасности в Гослесагентстве", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Премьер-министр Денис Шмыгаль принял данное предложение.

Также министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский поддержал поручение и попросил предоставить отчет о состоянии противопожарной безопасности лесхозов.

Как сообщали Українськi Новини, спасатели предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Одесской и Днепропетровской областях.

Тем временем Укргидрометцентр прогнозировал в июле жару до +41 градуса в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях.

 
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