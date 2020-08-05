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05 августа 2020, среда, 13:00 839
Происшествия 2020-08-05T14:00:02+03:00
Українські Новини
Под Харьковом на мусорной свалке произошел масштабный пожар

Под Харьковом на мусорной свалке произошел масштабный пожар

Анна Рудык
Пожар, мусорная свалка, Пожар на свалке, пожар в Харькове
Пожар на свалке под Харьковом. Фото: ГосЧС
Пожар на свалке под Харьковом. Фото: ГосЧС

Вчера, 4 августа, в городе Красноград Харьковской области произошел пожар на городской свалке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС.

Так, сообщается, что общая площадь возгорания составила 1 га, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Пожар на Красноградской городской свалке начался в 20:38. На момент прибытия спасателей его площадь составляла около 1 га. К тушению огня привлечены три единицы пожарно-спасательной техники ГосЧС и две единицы приспособленной к целям пожаротушения техники местных предприятий", - говорится в сообщении.

На данный момент принимаются все возможные меры по локализации и ликвидации огня.

Спасатели напоминают, что легкомысленное отношение к пожарной безопасности в большинстве случаев может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и гибели людей.

Пожар на свалке под Харьковом. Фото: ГосЧСПожар на свалке под Харьковом. Фото: ГосЧС

Как сообщали Українські Новини, в начале июля ночью в Киеве загорелась свалка.

Также ранее в Луганской области из-за пожаров загорелась большая мусорная свалка.

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