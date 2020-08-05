Под Харьковом на мусорной свалке произошел масштабный пожар

Вчера, 4 августа, в городе Красноград Харьковской области произошел пожар на городской свалке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС. Так, сообщается, что общая площадь возгорания составила 1 га, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. "Пожар на Красноградской городской свалке начался в 20:38. На момент прибытия спасателей его площадь составляла около 1 га. К тушению огня привлечены три единицы пожарно-спасательной техники ГосЧС и две единицы приспособленной к целям пожаротушения техники местных предприятий", - говорится в сообщении. На данный момент принимаются все возможные меры по локализации и ликвидации огня. Спасатели напоминают, что легкомысленное отношение к пожарной безопасности в большинстве случаев может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и гибели людей. Пожар на свалке под Харьковом. Фото: ГосЧС Как сообщали Українські Новини, в начале июля ночью в Киеве загорелась свалка. Также ранее в Луганской области из-за пожаров загорелась большая мусорная свалка.