Спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках и чрезвычайной пожароопасности

Сегодня, 30 июля, в некоторых реках ожидается повышение уровней воды, а также в ряде областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что при значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

“По данным Укргидрометцентра, в течение 30 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями 29 июля на 8 часов. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока”, - говорится в сообщении.

Также в восточных, центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українські Новини, сегодня в некоторых областях ожидаются дожди с грозами.

Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Также синоптики дали прогноз на пять лет. Они прогнозируют усиление аномальной жары и экстремальных осадков.