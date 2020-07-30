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30 июля 2020, четверг, 10:00 304
Общество 2020-07-30T10:15:01+03:00
Українські Новини
Спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках и чрезвычайной пожароопасности

Спасатели предупредили о подъеме уровня воды в реках и чрезвычайной пожароопасности

Анна Рудык
Пожароопасность, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Река
Река

Сегодня, 30 июля, в некоторых реках ожидается повышение уровней воды, а также в ряде областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, сообщается, что при значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

“По данным Укргидрометцентра, в течение 30 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,2 - 1 м над уровнями 29 июля на 8 часов. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока”, - говорится в сообщении.

Также в восточных, центральных, Одесской, Николаевской и Сумской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українські Новини, сегодня в некоторых областях ожидаются дожди с грозами.

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