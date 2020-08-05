В Николаевской области вспыхнул масштабный пожар, горит сухая трава

В Украине спасатели объявляли пожароопасную ситуацию, а на Николаевщине в селе Галициново Витовского района вспыхнул пожар, горит сухая трава, камыш и кустарники. Об этом во сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что несколько масштабных очагов огня зафиксировали на территории садово-виноградного общества Металлург.

"По прибытию пожарными выяснено, что ориентировочная площадь горения составляет 2,5 га, также существовала угроза распространения на дачные дома и Галициновское лесное урочище", - указано в сообщении.

Также в ведомстве подчеркнули, что ситуация контролируется. Мониторинг обстановки проводится с помощью квадрокоптера ГУ ГСЧС Украины в регионе.

Как сообщали Українські Новини, в Обуховском районе Киевской области сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на торфянике вечером 29 июля - в этот же день сообщалось о чрезвычайной пожароопасности в области.

Также сообщалось, что из-за погоды Гослесагентство внепланово проверит пожарную безопасность лесхозов.