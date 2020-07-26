На западе Украины уровень рек может резко подняться из-за сильных ливней

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в ряде областей 26-27 июля.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

"По данным Укргидрометцентра, 26-27 июля в большинстве южных, центральных, Харьковской, Донецкой, Сумской и Хмельницкой областях - чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем.

Также 26-27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м.

На реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м без негативных последствий.

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