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26 июля 2020, воскресенье, 16:55 229
Силовые структуры 2020-07-26T17:42:36+03:00
Українські Новини
На западе Украины уровень рек может резко подняться из-за сильных ливней

На западе Украины уровень рек может резко подняться из-за сильных ливней

Надежда Комендантова
Западная Украина, Ливни, Пожароопасность, ГосЧС, предупреждение
Потоп в селе. Фото: Таня Рошик/Facebook
Потоп в селе. Фото: Таня Рошик/Facebook

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о чрезвычайной пожарной опасности в ряде областей 26-27 июля.

Об этом говорится в сообщении службы, передают Українськi Новини.

"По данным Укргидрометцентра, 26-27 июля в большинстве южных, центральных, Харьковской, Донецкой, Сумской и Хмельницкой областях - чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сказано в нем.

Также 26-27 июля на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1,0 м.

На реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м без негативных последствий.

В горах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней переувлажненной почвы.

Как сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 26 июля в Киеве ожидается ухудшение погоды со шквалами и грозой.

Накануне в курортном Яремче выпал град. А днем позже в Карпатах на горе Говерла из-за плохих погодных условий застряла группа из 13 туристов. Среди отдыхающих – шесть детей в возрасте от полутора до 12 лет.

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