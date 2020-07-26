В 10 областях наблюдается чрезвычайный уровень пожарной опасности

В то время, как в Киеве синоптики предупреждают о возможном ливне с грозой, в 10 областях Украины сохраняется высокий риск возникновения огня на открытых территориях. Также пожары возможны в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве назвали области, находящиеся под угрозой пожара. Это Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая, Житомирская, Киевская, Черкасская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская, Донецкая и Крым. Там 26 июля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 26 июля, синоптики обещали в Киеве переменную облачность, ночью кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +15...+17 градусов, днем +​​28...+30 градусов.

Накануне в курортном Яремче выпал град.

А днем позже в Карпатах на горе Говерла из-за плохих погодных условий застряла группа из 13 туристов. Среди отдыхающих – шесть детей в возрасте от полутора до 12 лет.

Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле.

Кроме того, синоптики прогнозируют экстремальные перепады от адской жары к холоду летом-2020.

Также синоптики предупредили о катаклизмах ближайшие 30 лет. Жара и потопы станут еще экстремальнее.