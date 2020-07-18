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  • Пожар во Франции в готическом соборе Петра и Павла потушили. Власти обещают реконструировать сооружение
18 июля 2020, суббота, 23:58 23
Европа 2020-07-18T23:58:01+03:00
Українські Новини
Пожар во Франции в готическом соборе Петра и Павла потушили. Власти обещают реконструировать сооружение

Пожар во Франции в готическом соборе Петра и Павла потушили. Власти обещают реконструировать сооружение

Ирина Николенко
Франция, Пожар, Пожарные, Спасатели, пожар в соборе Павла и Павла, пожар во Франции

После того, как во французском готическом соборе Петра и Павла произошел пожар, в Нанте 18 июля, спасателям удалось потушить. Об этом сообщает издание "BFMTV", передают Українські Новини.

В Нанте пожарные потушили огонь в соборе Петра и Павла, однако он уничтожил орган и нарушил прочность здания. Кроме того, сгорела значительная часть внутренней отделки храма XV века.

Пламя также уничтожило витражи и большой орган.

На месте происшествия работали около 100 пожарных, пожар был потушен за несколько часов.

Также на место инцидента прибыл премьер-министр Франции Жан Кастекс и заявил, что собор нужно как можно быстрее восстановить и государство обязательно примет в этом участие.

"Премьер-министр Жан Кастекс прибыл в Нант через несколько часов после пожара в соборе. В сопровождении министра культуры Розлин Башло и министра внутренних дел Джеральда Дарманена. Он высоко оценил работу аварийных служб", – говорится в сообщении.

Собор святых Петра и Павла - один из крупнейших готических соборов Франции. Его высота лишь на шесть метров ниже Собора Парижской Богоматери.

Ранее Українські Новини сообщали, в 2019 году 15 апреля, в Париже загорелся собор Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери).

Из горящего Нотр-Дама удалось спасти часть святынь: в том числе терновый венец Иисуса Христа.

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