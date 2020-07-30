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30 июля 2020, четверг, 11:37 491
Происшествия 2020-07-30T12:15:01+03:00
Українські Новини
Под Киевом в Обуховском районе снова горели торфяники

Под Киевом в Обуховском районе снова горели торфяники

Ольга Фандорина
Пожар, Киевская область, Торфяники, Пожароопасность, Горящие торфяники
Торфяник. Фото: kv.dsns.gov.ua
Торфяник. Фото: kv.dsns.gov.ua

В Обуховском районе Киевской области сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на торфянике вечером 29 июля - в этот же день сообщалось о чрезвычайной пожароопасности в области. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Киевской области.

"29 июля в 08:25 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о пожаре по адресу: г.. Обухов, с. Нещеров. К месту вызова сразу были направлены дежурный караул 46-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Козин и 16-й Государственной пожарно-спасательной части г.. Обухов ", - говорится в сообщении.

По прибытию спасателями установлено, что возникло возгорание торфа на открытой территории.

Пожар локализован в 17:00, полностью ликвидирован в 20:05. Причина пожара устанавливается.

Как сообщали Українські Новини, вчера буря в Волынской области срывала крыши с домов и валила деревья, повреждены десятки зданий.

А в в Запорожской области в курортном поселке Кирилловка, где засняли сразу два смерча, бушевавшие рядом, из-за сильнейших ливней, которые прошли накануне, затопило более 10 баз отдыха

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