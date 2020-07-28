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28 июля 2020, вторник, 07:00 24 Новости дня
Общество 2020-07-28T07:00:01+03:00
Українські Новини
Порошенко улетел отдыхать в Турцию, пока его сторонники пикетируют Зеленского против перемирия. Луческу остает

Порошенко улетел отдыхать в Турцию, пока его сторонники пикетируют Зеленского против перемирия. Луческу остается в Динамо

Денис Иванеско
Экспорт, Авария, Динамо, Митинг, Донбасс, Суркис, Прогноз погоды, нарушение перемирия, Режим тишины, Мирча Луческу, режим прекращения огня, ООС, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Главное за день, Районирование, Реформа децентрализации, Укрупнение районов, Ликвидация районов

Луческу остается с Динамо. Румынские СМИ разнесли слух, что новый тренер киевлян якобы решил подать в отставку на 4 день работы из-за критики болельщиками-ультрас. Но это оказалось не так. Клуб отставку не подтвердил, а владелец Суркис прямо сказал: "Все в порядке. Динамо с тренером". Правда не уточнил с каким)

Понедельник был первым днем "большого перемирия" на Донбассе. В воскресенье вечером Зеленский договорился с Путиным о прекращении огня, а запад это поприветствовал серией заявлений в поддержку.

С утра штаб ООС заявил о ночном обстреле. С той стороны обстрел назвали провокацией. 
Вечером Песков сказал, что РФ не может быть гарантом соблюдения прекращения огня. Мол, не участник конфликта. Туманная история(

Мир на Донбассе еще не начался, а на Зеленского уже набросились "зрадофилы". Архиепископ ПЦУ назвал Президента Украины предателем и пожалел, что он не снайпер. Интересно, как священник рассказывает прихожанам заповедь "не убий"?
К вечеру на Банковой собрались сторонники Порошенко, чтоб рассказать о своем недовольстве перемирием. Сам Порошенко не пришел – он еще утром улетел чартером отдыхать в турецкий Бодрум. Митингуют без предводителя)

Старые районы, которые недавно ликвидировала Рада, будут работать минимум до января следующего года. Их ликвидируют не позднее апреля, когда создадут 136 крупных вместо нынешних 490 мелких. Одно мне не ясно в этой реформе – как объединение 3 бедных районов сделает его богаче? Для этого надо не укрупнять районы, а меньше налогов отдавать на Киев. 

В Киеве крупная энергетическая авария – три района, включая Печерский, остались без света. Обещают починить ближе к полуночи.

60 тонн украинского куриного жира в данный момент пересекает Атлантику в направлении порта в Колумбии, а затем отправится в Перу. Мы начали экспортировать жир кур в Южную Америку. Жир точно проводит это лето веселее, чем я) 

До пятницы будет тепло и солнечно.

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