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  • В Украину идет аномальная жара: синоптик дала прогноз до конца недели
26 июля 2020, воскресенье, 14:55 2497 Карта
Жизнь 2020-07-26T14:57:14+03:00
Українські Новини
В Украину идет аномальная жара: синоптик дала прогноз до конца недели

В Украину идет аномальная жара: синоптик дала прогноз до конца недели

Надежда Комендантова
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Погода. фото: pixabay
Погода. фото: pixabay

После довольно длительного периода комфортной погоды на следующей неделе в Украине ожидается аномальное повышение температуры.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По словам синоптика, в ближайшие дни в дневные часы температура составит +28+33 градусов, на западе местами +22+27 градусов.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины к середине недели "раскочегарится" до +30+36 градусов.

В то же время, в некоторых регионах ожидаются осадки. В понедельник, 27 июля, грозовые дожди пройдут местами в южной части, в западных областях, могут дойти до Винницкой и Житомирской. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

"В Киеве завтра – без осадков. С понедельника в столицу заходит жара, предполагается до +30 градусов и даже выше. А в четверг придет атмосферный фронт принесет дожди с грозами и поразгоняет синоптической палкой жару до +22+26 градусов", - сообщила Диденко.

Как сообщали Українськi Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

Также синоптики прогнозировали аномальную жару с тропическими дождями и засухой в июле и усиление аномальной жары и экстремальных осадков.

 

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