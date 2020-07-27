Архиепископ ПЦУ объявил Зеленского предателем из-за режима прекращения огня на Донбассе

Архиепископ Харьковский и Полтавский Православной церкви Украины Афанасий Шкурупий прокомментировал стартовавший режим прекращения огня на Донбассе, заявив о предательстве президента Владимира Зеленского. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"С весны прошлого года у меня постоянно напеваются такие слова: "Смотрю в прицел я и думу гадаю - почему я не снайпер, почему не стреляю?". Это, вероятно, было ощущением, которые с каждым днем становилось все крепче, на то ужасное предательство Зеленского и генштаба ВСУ, которое они совершили в Минске, а с сегодняшнего дня воплощают в жизнь, - написал Шкурупий.

По словам Афанасия Шкурупия, Владимир Зеленский поставил себя вне закона и предал Украину. Архиепископ также призвал судить тех, кого он считает "прихвостнями Путина".

"Зеленский предал украинское государство! Руководство ВСУ предало свои войска! Украинцы, неужели мы это будем терпеть и в очередной раз сдадимся врагу, навеки похоронив возможность иметь собственное государство? Почему молчат политики? Почему молчат националистические организации? Почему молчит комитет противодействия капитуляции? Почему молчат украинцы? Опять покроем себя позором капитулирующих? Прихвостней Путина под суд народного гнева!", - добавил Шкурупий.

Архиепископ назвал Зеленского предателем из-за режима тишины на Донбассе. Фото: Facebook/Афанасій Шкурупій

Архиепископ ПЦУ считает, что режим тишины на Донбассе - предательство Украины со стороны Зеленского. Фото: Facebook/Афанасій Шкурупій

Как сообщали Українські Новини, украинские военнослужащие в случае нарушения прекращения огня, будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Р анее командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в то время, как Россия отказалась гарантировать соблюдение режима прекращения огня на Донбассе.