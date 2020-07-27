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27 июля 2020, понедельник, 20:24 196
Происшествия 2020-07-27T20:32:21+03:00
Українські Новини
Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения

Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения

Кира Молчанова
Киев, Отключение, ДТЭК, Отключение света, ДТЭК Киевские Электросети
Лампочка. Фото: pixabay
Лампочка. Фото: pixabay

В Киеве вечером 27 июля, после того, как в городе прозвучал один взрыв и нашли еще один подозрительный рюкзак, половина столицы остались без света из-за аварийного отключения в сети. Света нет в Соломенском, Голосеевском и Печерском Киева.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Уважаемые клиенты, проживающие в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах, отсутствие электроснабжения в данных административных районах связано с аварийным отключением в сети", - сказано в нем.

Согласно сообщению, на данный момент персонал компании работает над устранением поломки.

Компания обещает возобновление электроснабжения около 23:00.

Деталей относительно аварии "Киевэнерго" не сообщает.

Киевляне сообщают, что перестали работать светофоры, электротранспорт, а на станции Льва Толстого погас свет.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада намерена разрешить получать доступ к жилью для прекращения предоставления коммунальной услуги и предотвращения аварий.

Депутат Верховной Рады Анна Скороход (депутатская группа "За будущее") считает невозможным снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций (СЭС) мощностью более 1 МВт на 15%, для ветряных электростанций (ВЭС) - на 7,5% без повышения стоимости электроэнергии для населения.

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