Половина Киева осталась без света из-за аварийного отключения

В Киеве вечером 27 июля, после того, как в городе прозвучал один взрыв и нашли еще один подозрительный рюкзак, половина столицы остались без света из-за аварийного отключения в сети. Света нет в Соломенском, Голосеевском и Печерском Киева.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Уважаемые клиенты, проживающие в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах, отсутствие электроснабжения в данных административных районах связано с аварийным отключением в сети", - сказано в нем.

Согласно сообщению, на данный момент персонал компании работает над устранением поломки.

Компания обещает возобновление электроснабжения около 23:00.

Деталей относительно аварии "Киевэнерго" не сообщает.

Киевляне сообщают, что перестали работать светофоры, электротранспорт, а на станции Льва Толстого погас свет.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада намерена разрешить получать доступ к жилью для прекращения предоставления коммунальной услуги и предотвращения аварий.

Депутат Верховной Рады Анна Скороход (депутатская группа "За будущее") считает невозможным снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций (СЭС) мощностью более 1 МВт на 15%, для ветряных электростанций (ВЭС) - на 7,5% без повышения стоимости электроэнергии для населения.