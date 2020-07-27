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27 июля 2020, понедельник, 16:23 96
Силовые структуры 2020-07-27T16:24:09+03:00
Українські Новини
Россия отказалась гарантировать соблюдение режима прекращения огня на Донбассе

Россия отказалась гарантировать соблюдение режима прекращения огня на Донбассе

Кира Молчанова
Перемирие, Кремль, Донбасс, Дмитрий Песков, война на Донбассе
Военные. Фото: Facebook/ООС
Военные. Фото: Facebook/ООС

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявляет, что Россия не может выступать гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, так как не является участником конфликта.

Об этом говорится в сообщении российского информационного агентства ТАСС, передают Українськi Новини.

"Россия не может выступать в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, так как не является участником данного конфликта, сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Москва дать гарантии соблюдения бессрочного перемирия", - говорится в нем.

Указано, что Песков назвал перемирие существенным шагом в сторону укрепления взаимного доверия и разрядки напряженности на линии соприкосновения.

Подчеркнуто, что договоренности о бессрочном перемирии на Донбассе, вступившие в силу в понедельник, являются важным шагом на пути к разрядке напряженности, но важно, чтобы они полностью соблюдались обеими сторонами конфликта.

"На уровне "нормандского формата" (закрепление этой договоренности) - это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины", - пояснил он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Владимир Зеленский обсудил с Президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

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