Россия отказалась гарантировать соблюдение режима прекращения огня на Донбассе

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявляет, что Россия не может выступать гарантом соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, так как не является участником конфликта.

Об этом говорится в сообщении российского информационного агентства ТАСС, передают Українськi Новини.

"Россия не может выступать в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, так как не является участником данного конфликта, сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли Москва дать гарантии соблюдения бессрочного перемирия", - говорится в нем.

Указано, что Песков назвал перемирие существенным шагом в сторону укрепления взаимного доверия и разрядки напряженности на линии соприкосновения.

Подчеркнуто, что договоренности о бессрочном перемирии на Донбассе, вступившие в силу в понедельник, являются важным шагом на пути к разрядке напряженности, но важно, чтобы они полностью соблюдались обеими сторонами конфликта.

"На уровне "нормандского формата" (закрепление этой договоренности) - это одно дело, а какие-либо гарантии со стороны России, в данном случае, не думаю, что об этом можно говорить, потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины", - пояснил он.

Как сообщали Українськi Новини, ранее командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Владимир Зеленский обсудил с Президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.