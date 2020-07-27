Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе в первые же часы после его введения

В первый день введения режима, боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил командующий ООС Владимир Кравченко на брифинге, передают Українськi Новини. "Ситуация на линии разграничения стабильно контролированная. К сожалению, со стороны противника в 0:20-0:45 был обстрел подразделения 36-ой отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказал Кравченко во время брифинга. Он отметил, что украинская сторона не ответила на обстрел. Также Кравченко добавил, что со стороны военных ООС потерь нет. Также, по словам командующего ООС, около 9:00 боевики трижды обстреляли позиции в полосе ответственности 79-ой бригады, установив 3 мины ПОМ. Кравченко добавил, что ситуация на Донбассе остается под контролем. Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Также президент Владимир Зеленский обсудил с Президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.