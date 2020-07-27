Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе в первые же часы после его введения

В первый день введения режима, боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил командующий ООС Владимир Кравченко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Ситуация на линии разграничения стабильно контролированная. К сожалению, со стороны противника в 0:20-0:45 был обстрел подразделения 36-ой отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказал Кравченко во время брифинга.

Он отметил, что украинская сторона не ответила на обстрел.

Также Кравченко добавил, что со стороны военных ООС потерь нет.

Также, по словам командующего ООС, около 9:00 боевики трижды обстреляли позиции в полосе ответственности 79-ой бригады, установив 3 мины ПОМ.

Кравченко добавил, что ситуация на Донбассе остается под контролем.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Также президент Владимир Зеленский обсудил с Президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.