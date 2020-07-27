подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 июля 2020, понедельник, 12:38 15
Силовые структуры 2020-07-27T12:40:33+03:00
Українські Новини
Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе в первые же часы после его введения

Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе в первые же часы после его введения

Анна Рудык
война на Донбассе, режим прекращения огня, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе
ООС. Фото: Facebook/ООС
ООС. Фото: Facebook/ООС

В первый день введения режима, боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил командующий ООС Владимир Кравченко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Ситуация на линии разграничения стабильно контролированная. К сожалению, со стороны противника в 0:20-0:45 был обстрел подразделения 36-ой отдельной бригады морской пехоты из стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сказал Кравченко во время брифинга.

Он отметил, что украинская сторона не ответила на обстрел.

Также Кравченко добавил, что со стороны военных ООС потерь нет.

Также, по словам командующего ООС, около 9:00 боевики трижды обстреляли позиции в полосе ответственности 79-ой бригады, установив 3 мины ПОМ.

Кравченко добавил, что ситуация на Донбассе остается под контролем.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня.

Также президент Владимир Зеленский обсудил с Президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

Больше новостей о: война на Донбассе режим прекращения огня Ситуация в зоне ООС обстрелы на Донбассе

В последние сутки перед прекращением огня на Донба...
На Донбассе начал действовать режим прекращения ог...
Готовятся к перемирию. Боевики 15 раз обстреляли п...
На Донбассе оккупанты восемь раз устраивали провок...
Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе в первые же часы после его введения
В Киеве количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд
Новости
Боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе в первые же часы после его введения 12:38
С июньской зарплаты министра по делам ветеранов Бессараба высчитали 9 тысяч налогов 12:35 Документ
В Киевской области за сутки 45 новых случаев коронавируса, среди них шестеро детей 12:12
Врио министра энергетики Буславец за июнь получила меньше, чем ее заместители 12:02 Документ
На озере Свитязь перевернулся катамаран с детьми: в воде оказались 8 человек 11:53
больше новостей
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Град, шквалы и гроза. Киевлян предупреждают об ухудшении погоды 09:38
Еще один заместитель главы НБУ будет уволен в ближайшие дни 14:25
Экспорт зерновых в июне упал, а импорт вырос. Какой злак больше всего интересует иностранных покупателей 07:00
больше новостей
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Корабли НАТО в Одессе. Фото:
Эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу 17:56
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Начали тратить сбережения и брать дорогие кредиты. Как падение ВВП ударило по карманам украинцев 09:00
ВАКС не имеет права рассматривать апелляцию на закрытие дела против Писарука и Бахматюка, - правозащитники и юристы 08:29
больше новостей
Смертность и заболеваемость коронавирусом падают второй день подряд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok