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27 июля 2020, понедельник, 17:45 609
Общество 2020-07-27T18:20:04+03:00
Українські Новини
Луческу отказался тренировать киевское "Динамо" спустя 4 дня после назначения, — румынские СМИ

Луческу отказался тренировать киевское "Динамо" спустя 4 дня после назначения, — румынские СМИ

Кира Молчанова
Киев, Румыния, Динамо, ФК Динамо, Динамо Киев, Мирча Луческу
Мирча Луческу. Фото: пресс-служба
Мирча Луческу. Фото: пресс-служба "Динамо"

Мирча Луческу, которого назначили на пост главного тренера киевского "Динамо" четыре дня назад, подавл в отставку.

Об этом сообщает румынское издание Gazeta Sporturilor.

Источник утверждает, что причиной ухода из киевского клуба стало враждебное отношение киевских фанатов к экс-тренеру донецкого "Шахтера".

"Я благодарен семье Суркисов за оказанное доверие и приглашение, но я не смогу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка так необходима команде", - цитирует издание слова Луческу.

Румынский тренер заявляет, что не может принять фанатов, "действующих против интересов клуба". Луческу заверил, что его переход в "Динамо" не имел никакого отношения к зарплате. "Деньги — последнее, что меня интересовало", — добавил он.

"Я хотел вернуться в футбол, в Украину, где я испытал огромное удовлетворение, снова войти в эту атмосферу, настолько волнующую и полную непредсказуемого футбола. Я сделал это с энтузиазмом, с полной уверенностью в потенциале молодых украинских игроков, многие из которых являются членами сборных", - заключил Луческу.

Негативное отношение фанатов столичного клуба к Мирче Луческу связано с тем, что рымынский тренер 12 лет тренировал главного соперника бело- синих – донецкий "Шахтер". К тому же, позволял себе неоднозначные высказывания про тренера "Динамо" Валерия Лобановского.

Тем временем, официальный сайт "Динамо" пока молчит, а президент клуба Игорь Суркис рассказывает, что у него нет информации относительно отставки Луческо.

"У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации", — заявил Суркис в комменатрии изданию "Спорт-экспресс".

Как сообщали Українські Новини, фанаты киевского "Динамо" в штыки восприняли назначение Луческу и призвали сотрудников клуба увольняться.

После этого в донецком "Шахтере" рассказали, почему дважды отказывали Луческу.

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