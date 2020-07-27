МХП начал экспорт куриного жира в Перу

В то время как экспорт зерна в июле упал, один из крупнейших производителей мяса птицы компания "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) начала экспорт куриного жира в Перу.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Длительные переговоры, аккредитация экспортных мощностей, акцепт образцов куриного жира в независимых лабораториях Перу, а также исчерпывающий перечень новых исследований в государственных лабораториях Украины. Все это позволило МХП осуществить первый экспорт в истории Украины на рынок Перу", - сказано в нем.

Отмечается, что контейнерная партия 60 тонн куриного жира была реализована на экспорт и на данный момент пересекает Атлантику в направлении транзитного порта в Колумбии.

Конечный пункт назначения и разгрузки партии - порт Каллао, Перу.

Начальник отдела экспорта продуктов переработки МХП Максим Гузев отметил, что у компании амбициозные планы по расширению географии сбыта продуктов животного переработки.

Как сообщали Українськi Новини, МХП приостанавливал экспорт курятины в ЕС из-за вспышки куриного гриппа в Украине.

В то же время Минэкономики снизило прогноз урожая зерна в 2020 году.