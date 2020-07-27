Полная ликвидация всех старых районов произойдет в январе-апреле 2021, - источник

Полная ликвидация всех старых районов, в связи с созданием 136 укрупненных районов вместо нынешних 490, произойдет в январе-апреле 2021 года.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в одной из районных администраций Киевской области.

"Это неофициальная информация, мы общались с комитетом (Верховной Рады) профильным, они сказали что полная ликвидация произойдет на начало 1-2 квартала следующего года", - сказал источник.

Источник отметил, что официально точной даты на данный момент пока никто не знает из-за того, что законопроект № 2598 о префектурах (об изменениях в Конституцию в части децентрализации власти) еще не принят.

"Для того чтобы уничтожить что-то старое, нужно построить что-то новое, под чем-то новым мы понимаем прекрасно, что это будут префектуры. Законопроект о префектурах еще не принят, в какой редакции он будет, тогда уже будем понимать, как оно будет происходить", - добавил источник.

По словам источника, процедура передачи имущества от ликвидированных районов тоже пока неизвестна из-за отсутствия законодательной базы для ее осуществления.

Как сообщали Українські Новини, в июне Кабмин предложил Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25.

Рада в отличие от предложения Кабмина решила создать Броварской район вместо Перепяславского и еще один Вышгородский район.

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендовал парламенту создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабинетом Министров 129 укрупненных районов.