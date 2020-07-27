подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 июля 2020, понедельник, 08:11 6
Силовые структуры 2020-07-27T08:12:34+03:00
Українські Новини
На Донбассе начал действовать режим прекращения огня

На Донбассе начал действовать режим прекращения огня

Ольга Фандорина
Минские договоренности, Обстрелы, война на Донбассе, режим прекращения огня
Следы от обстрелов. Фото: ООС/Facebook
Следы от обстрелов. Фото: ООС/Facebook

На Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Договоренности о нем были достигнуты трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины в составе представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Москвы и Киева. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Согласно ему, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.

По данным командования ООС, сейчас ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают выполнять поставленные задачи.

Там подчеркнули, что, несмотря на меры полного и всеобъемлющего прекращения огня, подразделения Объединенных сил "готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей".

В штабе отметили также, что в ООС работает колл-центр, и кто-либо из военнослужащих, у кого "якобы изымают штатное вооружение", может обращаться по номеру телефона, который есть в каждой воинской части.

По данным российских СМИ, командование боевиков ОРДО также осуществляет контроль за выполнением достигнутых договоренностей о полном перемирии с 27 июля.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский обсудил с Президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что ВСУ готовы дать должный отпор боевикам в случае нарушения достигнутых Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договоренностей о полном прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.

Больше новостей о: Минские договоренности Обстрелы война на Донбассе режим прекращения огня

Зеленский и Путин обсудили перемирие на Донбассе
В общежитии КПИ вспышка коронавируса: заболели треть курсантов
Новости
На Донбассе начал действовать режим прекращения огня 08:11
Национальная гривна укрепилась. Курс валюты на 27 июля 07:15
Экспорт зерновых в июне упал, а импорт вырос. Какой злак больше всего интересует иностранных покупателей 07:00
В Германии на ферме произошла вспышка коронавируса. Среди заболевших – украинские заробитчане 23:52
Строительство флагштока возле
Возле "Родины-матери" начали устанавливать 90-метровый флагшток. Обещают закончить ко Дню Государственного флага 23:22
больше новостей
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
12,5 тыс. гривен за работу на "удаленке". Какие должности предлагают студентам 09:30 Инфографика
Еще один заместитель главы НБУ будет уволен в ближайшие дни 14:25
Град, шквалы и гроза. Киевлян предупреждают об ухудшении погоды 09:38
больше новостей
Российский БТР утонул в Керченском проливе 21:02
Корабли НАТО в Одессе. Фото:
Эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу 17:56
Пострадавший в конфликте. Фото: facebook.com/echelonvelo
На Обуховском шоссе директор Roshen пытался задавить двух велосипедистов 10:00
Вадим Осадчий: после медреформы Супрун надо объехать 4 больницы, чтобы вынуть застрявшую в горле рыбью косточку 11:30 Мнение
Кличко задержал парней, рисовавших граффити. Скриншот видео
Кличко ночью поймал в Киеве двух любителей граффити, но один сбежал 11:10
больше новостей
Количество новых случаев COVID-19 на Киевщине возросло, умерла пожилая женщина
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok