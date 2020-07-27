На Донбассе начал действовать режим прекращения огня

На Донбассе начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Договоренности о нем были достигнуты трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию на востоке Украины в составе представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Москвы и Киева. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Согласно ему, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования международного вооруженного конфликта на территории украинского Донбасса.

По данным командования ООС, сейчас ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают выполнять поставленные задачи.

Там подчеркнули, что, несмотря на меры полного и всеобъемлющего прекращения огня, подразделения Объединенных сил "готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей".

В штабе отметили также, что в ООС работает колл-центр, и кто-либо из военнослужащих, у кого "якобы изымают штатное вооружение", может обращаться по номеру телефона, который есть в каждой воинской части.

По данным российских СМИ, командование боевиков ОРДО также осуществляет контроль за выполнением достигнутых договоренностей о полном перемирии с 27 июля.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский обсудил с Президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что ВСУ готовы дать должный отпор боевикам в случае нарушения достигнутых Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) договоренностей о полном прекращении огня на линии разграничения с 27 июля.