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  • Сторонники Порошенко митингуют на Банковой против перемирия: прямая трансляция
27 июля 2020, понедельник, 19:30 217
Политика 2020-07-27T19:45:02+03:00
Українські Новини
Сторонники Порошенко митингуют на Банковой против перемирия: прямая трансляция

Сторонники Порошенко митингуют на Банковой против перемирия: прямая трансляция

Надежда Комендантова
Перемирие, Протесты, Акция протеста, Банковая, Европейская солидарность, перемирие-2020

В товремя, как Порошенко улетел отдыхать в Бодрум на самолете за 15 тысяч евро, в понедельник, 27 июля, у Офиса президента сторонники Петра Порошенко митингуют против перемирия на Донбассе, которое было объявлено с сегодняшнего дня.

Об этом сообщает "Страна".

Организаторы акции обвиняют Владимира Зеленского в госизмене и заявляют, что "украинская армия атакована с тыла".

На акцию собрались около 500 человек. Фото: СтранаНа акцию собрались около 500 человек. Фото: Страна

Остановка огня, судя по подписанному в Минске документу, будет обставлена беспрецедентными мерами - приказами по армии, запретами даже на разведку, на огонь снайперов, на использование дронов, а в подразделения на передовой будут командированы специальные контролеры, чтобы исключить случайные инциденты.

Участники акции держат плакаты. Фото: СтранаУчастники акции держат плакаты. Фото: Страна

Акция началась в 19:00. Собрались порядка 500 человек. Участники спели гимн "Томос-тура" и предвыборной кампании Порошенко "Зродились ми великої години".

Прямая трансляция:

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский обсудил с Президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля, ранее достигнутые ТКГ.

Командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Тем временем, Россия отказалась гарантировать соблюдение режима прекращения огня на Донбассе

 

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