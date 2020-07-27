Сторонники Порошенко митингуют на Банковой против перемирия: прямая трансляция

В товремя, как Порошенко улетел отдыхать в Бодрум на самолете за 15 тысяч евро, в понедельник, 27 июля, у Офиса президента сторонники Петра Порошенко митингуют против перемирия на Донбассе, которое было объявлено с сегодняшнего дня. Об этом сообщает "Страна". Организаторы акции обвиняют Владимира Зеленского в госизмене и заявляют, что "украинская армия атакована с тыла". На акцию собрались около 500 человек. Фото: Страна Остановка огня, судя по подписанному в Минске документу, будет обставлена беспрецедентными мерами - приказами по армии, запретами даже на разведку, на огонь снайперов, на использование дронов, а в подразделения на передовой будут командированы специальные контролеры, чтобы исключить случайные инциденты. Участники акции держат плакаты. Фото: Страна Акция началась в 19:00. Собрались порядка 500 человек. Участники спели гимн "Томос-тура" и предвыборной кампании Порошенко "Зродились ми великої години". Прямая трансляция: Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский обсудил с Президентом России Владимиром Путиным договоренности о полном прекращении огня на Донбассе с 27 июля, ранее достигнутые ТКГ. Командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что боевики нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Тем временем, Россия отказалась гарантировать соблюдение режима прекращения огня на Донбассе