Суд арестовал подозреваемого в захвате заложников в Луцке без права внести залог

Суд в Луцке отправил под стражу сроком на 60 дней Максима Кривоша, который 21 июня захватил автобус с заложниками и не отпускал их до поздней ночи. Внести залог он не сможет. Такое решение суд огласил в четверг, передают Українськi Новини. Кривоша арестовали без альтернативы залога. Подозреваемый отказался от подачи апелляции. Срок ареста истекает 18 сентября. После оглашения решения Кривош выкрикнул: "Ждать продолжения перформанса "Антисистема". Как сообщали Українськi Новини, Кривош отрицает наличие у него сообщников. Кроме того, он заявил, что в день терракта был готов умереть. 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. При себе он имел взрывчатку и оружие. Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник". Максим Кривош, который захватил заложников, выдвинул требования ряду лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов. Ранее террорист сообщил, что в автобусе среди пассажиров есть раненый, беременная женщина и ребенок. Также он сперва освободил троих заложников и требовал выполнения своих требований и возмущен тем, что они пока не выполнены. Кроме того, СБУ будет расследовать захват людей в автобусе в Луцке как терроризм.