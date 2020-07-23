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23 июля 2020, четверг, 16:51 453
Судебная власть 2020-07-23T18:15:02+03:00
Українські Новини
Суд арестовал подозреваемого в захвате заложников в Луцке без права внести залог

Суд арестовал подозреваемого в захвате заложников в Луцке без права внести залог

Кира Молчанова
Арест, Терроризм, Залог, Луцк, решение суда, захват заложников, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
Максим Кривош. Фото: news.bigmir.net
Максим Кривош. Фото: news.bigmir.net

Суд в Луцке отправил под стражу сроком на 60 дней Максима Кривоша, который 21 июня захватил автобус с заложниками и не отпускал их до поздней ночи. Внести залог он не сможет.

Такое решение суд огласил в четверг, передают Українськi Новини.

Кривоша арестовали без альтернативы залога.

Подозреваемый отказался от подачи апелляции.

Срок ареста истекает 18 сентября.

После оглашения решения Кривош выкрикнул: "Ждать продолжения перформанса "Антисистема".

Как сообщали Українськi Новини, Кривош отрицает наличие у него сообщников.

Кроме того, он заявил, что в день терракта был готов умереть.

21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. При себе он имел  взрывчатку и оружие. Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник".

Максим Кривош, который захватил заложников, выдвинул требования ряду лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов.

Ранее террорист сообщил, что в автобусе среди пассажиров есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Также он сперва освободил троих заложников и требовал выполнения своих требований и возмущен тем, что они пока не выполнены.

Кроме того, СБУ будет расследовать захват людей в автобусе в Луцке как терроризм.

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Подозреваемый в захвате заложников в Луцке Кривош отрицает наличие у него сообщников
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