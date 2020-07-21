Заложники в плохом состоянии, среди них есть одна беременная и один раненый, - террорист

Мужчина, который захватил автобус с пассажирами в Луцке поговорил с журналистами и рассказал, что среди заложников есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Об этом Максим Кривош рассказал журналистам канала НТА.

"Заложники в плохом состоянии. Один человек ранен. Одна беременная, один ребенок", - сказал он.

Террорист по-прежнему требует выполнения своих требований и возмущен тем, что они пока не выполнены.

Он заявил, что чем больше было бы камер, тем быстрее бы исполнялись требования, которые он считает справедливыми.

Напомним, Максим Кривош через свои страницы в соцсетях потребовал у первых лиц Украины записать видео с признанием, что они "террористы в законе". Также хочет, чтобы Зеленский призвал украинцев смотреть фильм "Земляне".

Как сообщали Українськi Новини, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Тем временем Президент Владимир Зеленский заявляет, что взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке.

Также полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры. Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На данный момент на месте работают все службы полиции. Согласно СМИ, одно окно автобуса разбито, все шторы закрыты, а также иногда слышны звуки выстрелов.

Арсен Аваков заявил, что у террорист есть смартфон и он может читать то, что о нем пишут СМИ, поэтому попросил журналистов быть осторожнее с формулировками. Кроме того, он не подвтердил, что в прошлом подозреваемый в захвате автобуса имел проблемы с психическим здоровьем.

Террорист разрешил передать воду заложникам. Воду передал первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль.