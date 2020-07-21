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21 июля 2020, вторник, 19:36 104
Политика 2020-07-21T20:30:02+03:00
Українські Новини
Захват людей в автобусе в Луцке СБУ будет расследовать как терроризм

Захват людей в автобусе в Луцке СБУ будет расследовать как терроризм

Кира Молчанова
Вода, Захват, Антон Геращенко, захват заложников, захват автобуса, захват заложников в Луцке
В Луцке перекрыли центр города. Фото: Волинські Новини
В Луцке перекрыли центр города. Фото: Волинські Новини

Служба безопасности Украины начала расследовать захват пассажирского автобуса в Луцке (Волынская область) как терроризм.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"По факту захвата в Луцке 44-летним гражданином Украины рейсового автобуса "Красниловка - Берестечко" следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт)", - сказано в нем.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что на данный момент сотрудники антитеррористического центра при СБУ работают на месте происшествия и делают все возможное, чтобы захватчик освободил заложников как можно быстрее.

Он подчеркнул, что ситуация требует слаженных действий всех правоохранительных структур.

Баканов сообщил, что на все вопросы общества правоохранители смогут ответить после того, как все заложники будут в безопасности.

Как сообщали Українськi Новини, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Тем временем Президент Владимир Зеленский заявляет, что взял под личный контроль ситуацию с захватом заложников в Луцке.

Также полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры. Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На данный момент на месте работают все службы полиции. Согласно СМИ, одно окно автобуса разбито, все шторы закрыты, а также иногда слышны звуки выстрелов.

Арсен Аваков заявил, что у террорист есть смартфон и он может читать то, что о нем пишут СМИ, поэтому попросил журналистов быть осторожнее с формулировками. Кроме того, он не подвтердил, что в прошлом подозреваемый в захвате автобуса имел проблемы с психическим здоровьем.

Кроме того, террорист разрешил передать воду заложникам.

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