Подозреваемый в захвате заложников в Луцке Кривош отрицает наличие у него сообщников

Подозреваемый в захвате заложников в Луцке Максим Кривош, которого задержали правоохранители 21 июля, отрицает, что у него были сообщники, и не жалеет о своем поступке.

Об этом он сказал в ходе судебного заседания, передают Українськi Новини.

"У меня нет сообщников. Это все выдумки спецслужб", – сказал он.

Кривош заявил, что он не жалеет о содеянном.

"Я ни о чем не жалею", – отметил подозреваемый.

Также Кривош добавил, что время покажет, правильно ли он поступил.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. При себе он имел взрывчатку и оружие. Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник".

Максим Кривош, который захватил заложников, выдвинул требования ряду лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов.

Ранее террорист сообщил, что в автобусе среди пассажиров есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Также он сперва освободил троих заложников и требовал выполнения своих требований и возмущен тем, что они пока не выполнены.

Кроме того, СБУ будет расследовать захват людей в автобусе в Луцке как терроризм.