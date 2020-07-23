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23 липня 2020, четвер, 16:51 18
Судова влада 2020-07-23T18:30:02+03:00
Українські Новини
Суд заарештував підозрюваного у захопленні заручників у Луцьку без права внести заставу

Суд заарештував підозрюваного у захопленні заручників у Луцьку без права внести заставу

Кира Молчанова
захоплення заручників у Луцьку, Максим Кривош, суд у Луцьку
Максим Кривош. Фото: news.bigmir.net
Максим Кривош. Фото: news.bigmir.net

Максима Кривоша, який 21 червня захопив автобус із заручниками і не відпускав їх до пізньої ночі, суд у Луцьку відправив під варту терміном на 60 днів, внести заставу він не зможе.

Таке рішення суд оголосив у четвер, 23 липня, передають Українські Новини.

Кривоша заарештували без альтернативи застави.

Підозрюваний відмовився від подачі апеляції.

Термін арешту закінчується 18 вересня.

Після оголошення рішення Кривош вигукнув: "Чекати продовження перформансу "Антисистема".

Як повідомляли Українські Новини, Кривош заперечує наявність у нього спільників. Крім того, він заявив, що в день теракту був готовий померти.

21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. При собі він мав вибухівку і зброю. Правоохоронці ввели в області оперативний план "Заручник".

Максим Кривош, який захопив заручників, висунув вимоги низці осіб, включаючи колишнього президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також українських олігархів.

Крім того, СБУ розслідуватиме захоплення людей в автобусі в Луцьку як тероризм.

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