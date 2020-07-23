Кривош заявил, что был готов умереть в день преступления

Подозреваемый в захвате заложников в Луцке Максим Кривош готов был умереть в день преступления. Об этом он сказал в суде, передают Українськi Новини. "Я был готов умереть (21 июля) ", - сказал он. При этом на вопрос, почему он остался жив, он не ответил. Кривош сообщил, что максимально старался избежать жертв. Как сообщали Українськi Новини, Кривош отрицает наличие у него сообщников. 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. При себе он имел взрывчатку и оружие. Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник". Максим Кривош, который захватил заложников, выдвинул требования ряду лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов. Ранее террорист сообщил, что в автобусе среди пассажиров есть раненый, беременная женщина и ребенок. Также он сперва освободил троих заложников и требовал выполнения своих требований и возмущен тем, что они пока не выполнены. Кроме того, СБУ будет расследовать захват людей в автобусе в Луцке как терроризм.