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22 июля 2020, среда, 11:14 28
Силовые структуры 2020-07-22T11:16:50+03:00
Українські Новини
У вероятного сообщника луцкого террориста изъяли оружие и боеприпасы

У вероятного сообщника луцкого террориста изъяли оружие и боеприпасы

Елена Новикова
Задержание, Заложники, Нацполиция, Сообщник, захват заложников в Луцке, Максим Кривош, Максим Плохой, Задержание террориста в Луцке
В Харькове задержали возможного сообщника Максима Кривоша. Фото: Нацполиция
В Харькове задержали возможного сообщника Максима Кривоша. Фото: Нацполиция

Харьковская полиция задержала возможного сообщника Максима Кривоша, который во вторник, 21 июля, захватил заложников в Луцке. Во время осмотра домовладения гражданина правоохранители изъяли оружие и боеприпасы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции в Харьковской области.

Так, сообщается, что было изъято 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запалы, 2 пистолета ТТ, "Дрейзе" и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к нему.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению.

Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием.

Отрабатываются все версии уголовного преступления.

В Харькове задержали возможного сообщника луцкого террориста. Фото: НацполицияВ Харькове задержали возможного сообщника луцкого террориста. Фото: Нацполиция

У возможного сообщника Максима Кривоша изъяли оружие и боеприпасы. Фото: НацполицияУ возможного сообщника Максима Кривоша изъяли оружие и боеприпасы. Фото: Нацполиция

Изъятое оружие возможного сообщника Максима Плохого, который держал в заложниках около 20 человек. Фото: НацполицияИзъятое оружие возможного сообщника Максима Плохого, который держал в заложниках около 20 человек. Фото: Нацполиция

Как сообщали Українські Новини, утром 21 июля дважды судимый Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками в Луцке, был вооружен огнестрельным оружием и взрывчаткой.

Ранее сообщалось о том, что Кривош требовал, чтобы ряд лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов опубликовали обращение с текстом: "Я - (Ф.И.О., должность). Я - террорист в законе".

А Зеленский должен был прорекламировать документальный фильм "Земляне", снятый последователями веганства об эксплуатации человечеством животных.

После 20:30 Президент выполнил требования террориста, выложив видео в соцсетях. Однако позже Зеленский удалил видеообращение.

Примерно в это же время террорист освободил 3 заложников.

После 21:30 Кривош был задержан, заложники освобождены.

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