Суд начал рассмотрение меры пресечения подозреваемому в захвате заложников в Луцке Кривошу

Суд начал рассмотрение меры пресечения подозреваемому в захвате заложников в Луцке Максиму Кривошу, которого полицейские задержали 21 июля.

Заседание суда началось около 15:00, передают Українськi Новини.

Адвокат у Кривоша бесплатный.

При этом суд разрешил выпустить Кривоша из стеклянного бокса для задержанных и сесть возле своего защитника.

Как сообщали Українськi Новини, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. Кроме того, при себе он имел взрывчатку и оружие. Правоохранители ввели в области оперативный план "Заложник".

Максим Кривош, который захватил заложников в Луцке, выдвинул требования ряду лиц, среди которых бывший Президент Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, а также украинские олигархи.

Ранее подозреваемый в терроризме сообщил, что в автобусе среди пассажиров есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Кроме того, Служба безопасности будет расследовать захват людей в автобусе в Луцке как терроризм.

Максим Кривош отрицает наличие у него сообщников, а также сообщает, что он не жалеет о содеянном.