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22 июля 2020, среда, 13:37 592
Силовые структуры 2020-07-22T14:30:02+03:00
Українські Новини
В СБУ рассказали, где был Баканов во время освобождению заложников в Луцке

В СБУ рассказали, где был Баканов во время освобождению заложников в Луцке

Елена Новикова
СБУ, Заложники, Глава СБУ, Иван Баканов, захват заложников в Луцке, луцкий террорист, Задержание террориста в Луцке
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua
Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов находился 21 июля на рабочем месте и координировал действия по освобождению заложников в Луцке из рабочего кабинета в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщила его пресс-секретарь Алена Семыкина.

"Он был на работе и координировал все действия (по освобождению заложников) из Киева", - сказала она.

Пресс-секретарь не уточнила, почему именно было принято решение координировать действия силовых органов дистанционно, а не на месте события.

Как сообщали Українськi Новини, министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетел 21 июля в Луцк из-за захвата заложников в автобусе для того, чтобы координировать действия полиции на месте.

Также утром 21 июля дважды судимый Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками в Луцке, был вооружен огнестрельным оружием и взрывчаткой.

Ранее сообщалось о том, что Кривош требовал, чтобы ряд лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов опубликовали обращение с текстом: "Я - (Ф.И.О., должность). Я - террорист в законе".

А Зеленский должен был прорекламировать документальный фильм "Земляне", снятый последователями веганства об эксплуатации человечеством животных.

После 20:30 Президент выполнил требования террориста, выложив видео в соцсетях. Однако позже Зеленский удалил видеообращение.

Примерно в это же время террорист освободил 3 заложников.

После 21:30 Кривош был задержан, заложники освобождены.

Кроме того, в Харькове полицейские задержали возможного сообщника Максима Кривоша. Во время осмотра домовладения гражданина правоохранители изъяли оружие и боеприпасы.

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