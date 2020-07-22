У СБУ розповіли, де був Баканов під час звільнення заручників у Луцьку

Голова Служби безпеки України Іван Баканов перебував 21 липня на робочому місці і координував дії з звільнення заручників в Луцьку з робочого кабінету в Києві.

Про це Українським Новинам повідомила його прессекретарка Олена Семикіна.

"Він був на роботі і координував всі дії (з звільненню заручників) з Києва", — сказала вона.

Прессекретарка не уточнила, чому саме було прийнято рішення координувати дії силових органів дистанційно, а не на місці події.

Як повідомляли Українські Новини, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков терміново вилетів 21 липня в Луцьк через захоплення заручників в автобусі для того, щоб координувати дії поліції на місці.

Також вранці 21 липня двічі судимий Максим Кривош, який захопив автобус із заручниками у Луцьку був озброєний вогнепальною зброєю та вибухівкою.

Раніше повідомлялося про те, що Кривош вимагав, щоб низка осіб, включаючи колишнього Президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також українських олігархів опублікували звернення з текстом: "Я - (П. І. Б., посада). Я - терорист у законі".

А Зеленський повинен був прорекламувати документальний фільм "Земляни", знятий послідовниками веганства про експлуатації людством тварин.

Після 20:30 Президент виконав вимоги терориста, виклавши відео в соцмережах. Проте пізніше Зеленський видалив відеозвернення.

Після 21:30 Кривош був затриманий, заручники звільнені.

Крім того, в Харкові поліцейські затримали можливого спільника Максима Кривоша. Під час огляду домоволодіння громадянина правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси.