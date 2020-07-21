Зеленский удалил видеообращение про фильм "Земляне", как только луцкого террориста задержали

Президент Владимир Зеленский удалил видео, где он выполнял требования захватившего автобус в Луцке (Волынская область) Максима Кривоша.

На данный момент опубликованное Президентом в социальной сети Facebook видео недоступно, передают Українськi Новини.

При переходе по ссылке на видео социальная сеть сообщает, что ролик на данный момент недоступен.

"Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", - говорил президент в видео.

Согласно требованиям Кривоша, Президент должен был опубликовать соответствующее видеообращение.

Кроме того, согласно требованиям, ряд лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов должны опубликовать обращение с текстом: "Я - (Ф.И.О., должность). Я - террорист в законе".

Президент был единственным, кто выполнил требования террориста.

Как сообщали Українськi Новини, Правоохранители задержали захватившего автобус в Луцке Кривоша.

Как сообщали Українські Новини, в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. В области введен план "заложник".

Ранее мужчина, который захватил автобус с пассажирами в Луцке поговорил с журналистами и рассказал, что среди заложников есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Захват людей в автобусе в Луцке СБУ будет расследовать как терроризм.