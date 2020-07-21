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21 июля 2020, вторник, 22:24 29
Президент 2020-07-21T22:25:52+03:00
Українські Новини
Зеленский удалил видеообращение про фильм "Земляне", как только луцкого террориста задержали

Зеленский удалил видеообращение про фильм "Земляне", как только луцкого террориста задержали

Кира Молчанова
Видеообращение, Луцк, захват заложников, Владимир Зеленский, захват автобуса, захват заложников в Луцке
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский удалил видео, где он выполнял требования захватившего автобус в Луцке (Волынская область) Максима Кривоша.

На данный момент опубликованное Президентом в социальной сети Facebook видео недоступно, передают Українськi Новини.

При переходе по ссылке на видео социальная сеть сообщает, что ролик на данный момент недоступен.

"Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", - говорил президент в видео.

Согласно требованиям Кривоша, Президент должен был опубликовать соответствующее видеообращение.

Кроме того, согласно требованиям, ряд лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов должны опубликовать обращение с текстом: "Я - (Ф.И.О., должность). Я - террорист в законе".

Президент был единственным, кто выполнил требования террориста.

Как сообщали Українськi Новини, Правоохранители задержали захватившего автобус в Луцке Кривоша.

Как сообщали Українські Новини, в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. В области введен план "заложник".

Ранее мужчина, который захватил автобус с пассажирами в Луцке поговорил с журналистами и рассказал, что среди заложников есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Захват людей в автобусе в Луцке СБУ будет расследовать как терроризм.

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