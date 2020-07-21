Полиция устанавливает личность захватившего автобус с заложниками в Луцке и ведет с ним переговоры

Полиция устанавливает личность человека, захватившего автобус с заложниками в Луцке, и ведет с ним переговоры. Об этом журналистам сообщил начальник полиции Волынской области Юрий Крошка, передают Українськi Новини.

По его словам, четких требований захвативший автобус не ставит.

"Какие-то общие фразы и недовольство какой-то системой. Ведем переговоры с ним", - сказал начальник.

Он добавил, что подозреваемый назвался, но полиция проверяет, существует ли такой человек.

"Мы устанавливаем, существует ли такой человек", - добавил полицейский.

Полицейские в Луцке ведут переговоры с заложником. Фото: volynnews

На место происшествия прибыла полиция. С террористом ведут переговоры. Фото: volynnews

Как сообщали Українськi Новини, в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. В области введен план "заложник".

Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На данный момент на месте работают все службы полиции. Согласно СМИ, одно окно автобуса разбито, все шторы закрыты, а также иногда слышны звуки выстрелов.