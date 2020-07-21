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21 июля 2020, вторник, 23:49 271
Политика 2020-07-22T00:15:01+03:00
Українські Новини
У луцкого террориста изъели пистолет, автомат и боевую гранату

У луцкого террориста изъели пистолет, автомат и боевую гранату

Кира Молчанова
СБУ, Террорист, МВД, Арсен Аваков, захват заложников, захват заложников в Луцке, Максим Кривош
Автобус, в котором удерживали заложников в Луцке. Фото: пресс-служба МВД
Автобус, в котором удерживали заложников в Луцке. Фото: пресс-служба МВД

У террориста Максима Кривоша, который целый день удерживал автобус с заложниками в Луцке, изъяли пистолет, автомат и боевую гранату.

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на главу ведомства Арсена Авакова.

"Никакой другой взрывчатки, заложенной в других местах, нет. У задержанного действительно был функционирующий пистолет, автомат и граната боевая. Угроза была. Все в прошлом", - сказал министр.

Он уточнил, что всего освободили 13 заложников.

"13 заложников освобождены. Сейчас каждого из них осматривают медики, предоставляют пищу и воду, связываются с их близкими. Они предоставят первичные показания", - сказал Арсен Аваков.

Кроме того, глава МВД поблагодарил первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Евгения Коваля, который имел непосредственный контакт с террористом, и Президенту Украины Владимиру Зеленскому за решение выполнить требование террориста, благодаря чему заложники остались живы, а террориста задержали.

В ведомстве опубликовали фотографии с места события.

Автобус. Фото: пресс-служба МВДАвтобус. Фото: пресс-служба МВД

Спецслужбы на месте происшествия. Фото: пресс-служба МВДСпецслужбы на месте происшествия. Фото: пресс-служба МВД

Работают оперативники. Фото: пресс-служба МВДРаботают оперативники. Фото: пресс-служба МВД

В автобусе разбито стелко. Фото: пресс-служба МВДВ автобусе разбито стелко. Фото: пресс-служба МВД

Арсенал Кривоша. Фото: пресс-служба МВДАрсенал Кривоша. Фото: пресс-служба МВД

Внутри автобуса. Фото: пресс-служба МВДВнутри автобуса. Фото: пресс-служба МВД

Вещи террориста. Фото: пресс-служба МВДВещи террориста. Фото: пресс-служба МВД

Сотрудники СБУ. Фото: пресс-служба МВДСотрудники СБУ. Фото: пресс-служба МВД

Фото: пресс-служба МВДФото: пресс-служба МВД

Разбитое стекло изнутри. Фото: пресс-служба МВДРазбитое стекло изнутри. Фото: пресс-служба МВД

Разбитая техника и сумка террориста. Фото: пресс-служба МВДРазбитая техника и сумка террориста. Фото: пресс-служба МВД

Как сообщали Українські Новини, в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с 20 заложниками. В области введен план "заложник".

Ранее мужчина, который захватил автобус с пассажирами в Луцке поговорил с журналистами и рассказал, что среди заложников есть раненый, беременная женщина и ребенок.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что подозреваемый, который взял в заложники около 20 пассажиров автобуса в Луцке Волынкой области, назвался Максимом Плохим.

Захват людей в автобусе в Луцке СБУ будет расследовать как терроризм.

Арсен Аваков рассказал, что у террориста был сообщник в Харькове - его тоже задержали.

Кроме того, Максим Кривош стрелял в первого заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля, когда тот передавал воду.

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