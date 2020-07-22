В МВД рассказали, где сейчас находится луцкий террорист и что его ожидает

Максим Кривош, который во вторник, 21 июля, захватил в Луцке автобус с заложниками, на данный момент находится в следственном изоляторе. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Так, Геращенко рассказал, то Максиму Плохому предъявили обвинение в терроризме, захвате заложников, а также в незаконном хранении оружия, гранат и взрывоопасных веществ.

"Я уверен, что суд не выберет ни одну меру пресечения, кроме содержания под стражей. Далее его ждет суд. Он получит длительный срок заключения. Во время захвата никто не погиб, то суд, думаю, это учтет. Впрочем, максимальная санкция — это пожизненное лишение свободы. Дальше слово за судом", - сказал замминистра внутренних дел.

Как сообщали Українські Новини, утром 21 июля дважды судимый Максим Кривош, который захватил автобус с заложниками в Луцке, был вооружен огнестрельным оружием и взрывчаткой.

Ранее сообщалось о том, что Кривош требовал, чтобы ряд лиц, включая бывшего Президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также украинских олигархов опубликовали обращение с текстом: "Я - (Ф.И.О., должность). Я - террорист в законе".

А Зеленский должен был прорекламировать документальный фильм "Земляне", снятый последователями веганства об эксплуатации человечеством животных.

После 20:30 Президент выполнил требования террориста, выложив видео в соцсетях. Однако позже Зеленский удалил видеообращение.

Примерно в это же время террорист освободил 3 заложников.

После 21:30 Кривош был задержан, заложники освобождены.

Кроме того, в Харькове полицейские задержали возможного сообщника Максима Кривоша. Во время осмотра домовладения гражданина правоохранители изъяли оружие и боеприпасы.