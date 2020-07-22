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22 липня 2020, середа, 12:02 5
Силові структури 2020-07-22T12:52:17+03:00
Українські Новини
У МВС розповіли, де луцький терорист і що його чекає

У МВС розповіли, де луцький терорист і що його чекає

Елена Новикова
мвс, захоплення заручників у Луцьку, терорист, Максим Кривош
Затримання луцького терориста Максима Кривоша. Фото: Антон Геращенко
Затримання луцького терориста Максима Кривоша. Фото: Антон Геращенко

Максим Кривош, який у вівторок, 21 липня, захопив у Луцьку автобус із заручниками, зараз перебуває в слідчому ізоляторі. Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Так, Геращенко розповів, то Максиму Кривошу пред'явили звинувачення в тероризмі, захопленні заручників, а також у незаконному зберіганні зброї, гранат і вибухонебезпечних речовин.

"Я впевнений, що суд не вибере жоден запобіжний захід, крім тримання під вартою. Далі його чекає суд. Він отримає тривалий термін ув'язнення. Під час захоплення ніхто не загинув, то суд, думаю, це врахує. Втім, максимальна санкція — це довічне позбавлення волі. Далі слово за судом", — сказав заступник міністра внутрішніх справ.

Як повідомляли Українські Новини, вранці 21 липня двічі судимий Максим Кривош, який захопив автобус із заручниками у Луцьку був озброєний вогнепальною зброєю та вибухівкою.

Раніше повідомлялося про те, що Кривош вимагав, щоб низка осіб, включаючи колишнього Президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також українських олігархів опублікували звернення з текстом: "Я - (П. І. Б., посада). Я - терорист у законі".

А Зеленський повинен був прорекламувати документальний фільм "Земляни", знятий послідовниками веганства про експлуатацію людством тварин.

Після 20:30 Президент виконав вимоги терориста, виклавши відео в соцмережах. Проте пізніше Зеленський видалив відеозвернення.

Після 21:30 Кривош було затримано,  в заручників звільненили.

Крім того, в Харкові поліцейські затримали можливого спільника Максима Кривоша. Під час огляду домоволодіння громадянина правоохоронці вилучили зброю та боєприпаси.

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