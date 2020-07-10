Комитет госвласти предлагает Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендует парламенту создать 133 укрупненных района, в то время как Кабинет Министров предложил создать 129 районов вместо нынешних 490.

Об этом говорится в сообщении аппарата Рады, передают Українськi Новини.

"Комитет предлагает создать в Автономной Республике Крым и областях 133 района", - говорится в нем.

Так, в отличие от предложения Кабмина в Днепропетровской области предлагается создать 7, а не 6 районов вместо нынешних 22: кроме предложенных Кабмином Днипровского, Каменского, Криворожского, Никопольского, Новомосковского, Павлоградского, предлагается создать еще и Синельниковский (в редакции Кабмина он входит в Днипровский район).

В Закарпатской области комитет предлагает создать 6 районов, а не как предлагает Кабмин 5 вместо нынешних 13: кроме предложенных Кабмином Береговского, Мукачевского, Тячевского, Ужгородского, Хустсткого, еще и Раховский (в редакции Кабмина он входит в Тячевский район).

Комитет, как и Кабмин, предлагает создать в Киевской области 6 районов вместо нынешних 25, однако помимо Белоцерковского, Бориспольского, Бучанского, Обуховского, Фастовского предлагается создать Броварской район вместо предлагаемого Кабмином Переяславского (в редакции Кабмина Броварской входит в Бориспольский).

Комитет в Одесской области предлагает создать 7 районов, в то время как Кабмин предложил создать 6 вместо нынешних 26: кроме предложенных Кабмином Одесского, Белгород-Днестровского, Болградского, Измаильского, Подольского, Раздельнянского предлагается создать еще и Березивский (в редакции Кабмина Березивский входит в Одесский район).

В Харьковской области комитет, как и Кабмин, предлагает создать 7 вместо нынешних 27 районов, однако кроме Изюмского, Красноградского, Купянского, Лозовского, Харьковского, Чугуевского, предлагается создать Богодуховский район, а не как предлагает Кабмин Люботинский (куда входит Богодуховский).

В Черновицкой области комитет, как и Кабмин, предлагает создать 3 района вместо нынешних 11, однако кроме Черновецкого, предлагается создать Вижницкий и Днестровский (с административным центром в поселке городского типа Кельменцы), в то время как Кабмин предложил создать Сторожинецкий (куда вошел Вижницкий район) и Хотинский (куда вошли Кельменцы).

В Черниговской области комитет предлагает создать 5 районов, в то время как Кабмин предложил создать 4 вместо нынешних 22; так, кроме Черниговского, Нежинского, Новгород-Северского, Прилукского, предлагается создать еще Корюковский (в редакции Кабмина он входит в Новгород-Северский район).

Как сообщали Українськi Новини, 12 июня Кабинет Министров утвердил территории 1 470 территориальных общин с административными центрами во всех 24 областях за исключением Крыма.

Также Президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021 года.