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10 июля 2020, пятница, 18:40 399
Верховная Рада и партии 2020-07-10T18:41:18+03:00
Українські Новини
Комитет госвласти предлагает Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129

Комитет госвласти предлагает Раде создать 133 укрупненных района вместо предложенных Кабмином 129

Елена Новикова
Кабмин, Децентрализация, Районирование, Реформа децентрализации, Укрупнение районов, Комитет Верховной Рады
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Комитет Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендует парламенту создать 133 укрупненных района, в то время как Кабинет Министров предложил создать 129 районов вместо нынешних 490.

Об этом говорится в сообщении аппарата Рады, передают Українськi Новини.

"Комитет предлагает создать в Автономной Республике Крым и областях 133 района", - говорится в нем.

Так, в отличие от предложения Кабмина в Днепропетровской области предлагается создать 7, а не 6 районов вместо нынешних 22: кроме предложенных Кабмином Днипровского, Каменского, Криворожского, Никопольского, Новомосковского, Павлоградского, предлагается создать еще и Синельниковский (в редакции Кабмина он входит в Днипровский район).

В Закарпатской области комитет предлагает создать 6 районов, а не как предлагает Кабмин 5 вместо нынешних 13: кроме предложенных Кабмином Береговского, Мукачевского, Тячевского, Ужгородского, Хустсткого, еще и Раховский (в редакции Кабмина он входит в Тячевский район).

Комитет, как и Кабмин, предлагает создать в Киевской области 6 районов вместо нынешних 25, однако помимо Белоцерковского, Бориспольского, Бучанского, Обуховского, Фастовского предлагается создать Броварской район вместо предлагаемого Кабмином Переяславского (в редакции Кабмина Броварской входит в Бориспольский).

Комитет в Одесской области предлагает создать 7 районов, в то время как Кабмин предложил создать 6 вместо нынешних 26: кроме предложенных Кабмином Одесского, Белгород-Днестровского, Болградского, Измаильского, Подольского, Раздельнянского предлагается создать еще и Березивский (в редакции Кабмина Березивский входит в Одесский район).

В Харьковской области комитет, как и Кабмин, предлагает создать 7 вместо нынешних 27 районов, однако кроме Изюмского, Красноградского, Купянского, Лозовского, Харьковского, Чугуевского, предлагается создать Богодуховский район, а не как предлагает Кабмин Люботинский (куда входит Богодуховский).

В Черновицкой области комитет, как и Кабмин, предлагает создать 3 района вместо нынешних 11, однако кроме Черновецкого, предлагается создать Вижницкий и Днестровский (с административным центром в поселке городского типа Кельменцы), в то время как Кабмин предложил создать Сторожинецкий (куда вошел Вижницкий район) и Хотинский (куда вошли Кельменцы).

В Черниговской области комитет предлагает создать 5 районов, в то время как Кабмин предложил создать 4 вместо нынешних 22; так, кроме Черниговского, Нежинского, Новгород-Северского, Прилукского, предлагается создать еще Корюковский (в редакции Кабмина он входит в Новгород-Северский район).

Как сообщали Українськi Новини, 12 июня Кабинет Министров утвердил территории 1 470 территориальных общин с административными центрами во всех 24 областях за исключением Крыма.

Также Президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021 года.

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