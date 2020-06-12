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12 июня 2020, пятница, 16:25 29 Карта
Кабмин 2020-06-12T16:45:02+03:00
Українські Новини
Правительство предлагает создать 3 укрупненных района в Черновицкой области вместо 11

Правительство предлагает создать 3 укрупненных района в Черновицкой области вместо 11

Валерия Драгомирова
Кабмин, Верховная Рада, Черновицкая область, Укрупнение районов
Черновцы. Фото: livejournal.com
Черновцы. Фото: livejournal.com

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 3 укрупненных района в Черновицкой области вместо 11 нынешних.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

В частности, предлагается создать Сторожинецкий район (население 253,8 тыс. человек) с центром в Сторожинце, Хотинский (157,8 тыс.) с центром в Хотине и Черновицкий (492,8 тыс.) с центром в Черновцах.

Черновицкая область. Скриншот: YouTube/КабминЧерновицкая область. Скриншот: YouTube/Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних. Из них 10 - в Автономной республике Крым, 7 - на временной оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. 


Ранее президент Владимир Зеленский предлагал ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021 года.

Первые местные выборы глав и советов общин, а также окружных и областных советов пройдут в течение 90 дней после вступления в силу закона, которым устанавливается административно-территориальное устройство.

Тем временем Кабинет Министров утвердил территории 1 470 теробщин в 24 областях. 

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