подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
13 июня 2020, суббота, 17:16 330
Общество 2020-06-13T18:15:01+03:00
Українські Новини
В Одесской области вместо 26 районов появятся 6

В Одесской области вместо 26 районов появятся 6

Ольга Фандорина
Одесса, Одесская область, Районы, Укрупнение районов
Одесса. Фото:
Одесса. Фото: "Думская"

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 6 укрупненных районов в Одесской области вместо 26 нынешних в рамках укрупнения районов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 июня, передают Українськi Новини.

Предлагается создать Белгород-Днестровский район (население 201,4 тыс. человек) с центром в Белгород-Днестровске, Болградский (154,5 тыс.) с центром в Болграде, Измаильский (206,2 тыс.) с центром в Измаиле, Одесский (141,3 тыс.) с центром в Одессе, Подольский (229,9 тыс.) с центром в Подольске, Раздельнянский (175,4 тыс.) с центром в Раздельной.

Как сообщали Українськi Новини, в Черкасской области могут создать 4 района вместо 20.

Кроме того, в Житомирской области хотят в шесть раз уменьшить количество районов

Также Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин в 24 областях. Кабинет Министров предложил Верховной Раде создать 7 укрупненных районов в Харьковской области вместо 27 нынешних.


Тем временем Кабинет Министров предложил Верховной Раде создать 8 укрупненных районов в Донецкой области вместо 18 нынешних.

Больше новостей о: Одесса Одесская область Районы Укрупнение районов

Одесса предоставила бесплатное жилье 2 гражданам в...
Курортные зоны Одессы и Одесской области взяли под...
В правительстве хотят сократить районы в Черниговс...
В Черкасской области могут создать 4 района вместо...
МОЗ обвинил в росте заболеваемости коронавирусом не количество тестирований, а смягчение карантина
Пробное ВНО будет проведено онлайн
Новости
МОЗ обвинил в росте заболеваемости коронавирусом не количество тестирований, а смягчение карантина 18:13
В центре Днипра дождем смыло новую брусчатку за 102 миллиона гривен 17:49
В Одесской области вместо 26 районов появятся 6 17:16
Пробное ВНО будет проведено онлайн 16:45
В Черкасской области могут создать 4 района вместо 20 16:18
больше новостей
Трудовая книжка
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж 07:00
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Из-за бездействия Кличко каждый киевлянин ежегодно "вычеркивает из жизни" уже 9 дней стояния в пробках 06:29 Инфографика
"Укрзализныця" возобновляет движение еще 14 пригородных поездов. Список направлений 20:20
Журналист Казарин признался, что получил российский паспорт 13:50 Документ
больше новостей
Петр Порошенко в ГБР Украины. Фото: ГБР
ГБР показало видео, как Порошенко убегает через черный ход от вручения ему подозрения 06:31 Видео
Трудовая книжка
Запись в трудовой книжке – еще не гарантия пенсионных выплат. Как проверить свой стаж 07:00
Журналист Казарин признался, что получил российский паспорт 13:50 Документ
Общественные лидеры заявили о бездеятельности власти в вопросах пострадавших в результате агрессии РФ и войны в Украине 15:43 Пресс-релиз
Богдан ответил Зеленскому: вы превратили абсолютную власть в посмешище 18:31
больше новостей
Взятка $6 млн Холодницкому и Сытнику. Задержан первый замначальника управления Налоговой в Киеве
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok