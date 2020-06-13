В Одесской области вместо 26 районов появятся 6

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 6 укрупненных районов в Одесской области вместо 26 нынешних в рамках укрупнения районов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 12 июня, передают Українськi Новини.

Предлагается создать Белгород-Днестровский район (население 201,4 тыс. человек) с центром в Белгород-Днестровске, Болградский (154,5 тыс.) с центром в Болграде, Измаильский (206,2 тыс.) с центром в Измаиле, Одесский (141,3 тыс.) с центром в Одессе, Подольский (229,9 тыс.) с центром в Подольске, Раздельнянский (175,4 тыс.) с центром в Раздельной.

Как сообщали Українськi Новини, в Черкасской области могут создать 4 района вместо 20.

Кроме того, в Житомирской области хотят в шесть раз уменьшить количество районов.

Также Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин в 24 областях. Кабинет Министров предложил Верховной Раде создать 7 укрупненных районов в Харьковской области вместо 27 нынешних.



Тем временем Кабинет Министров предложил Верховной Раде создать 8 укрупненных районов в Донецкой области вместо 18 нынешних.