Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин в 24 областях

Кабинет Министров утвердил территории 1 470 территориальных общин с административными центрами во всех 24 областях за исключением Крыма. Соответствующие 24 распоряжения были приняты на внеочередном заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

Так, в Одесской области утверждено создание 91 территории, в Днепропетровской - 86, во Львовской - 73, в Киевской области - 69, в Запорожской и Черкасской - по 67.

Также, в Донецкой области одобрено формирование 66 территорий, в Житомирской - 65, в Ривненской и Закарпатской областях - по 64, в Винницкой - 63, в Ивано-Франковской - 62, в Полтавской - 61, в Хмельницкой - 60.

А также, в Черниговской области одобрено создание 57 территорий, в Харьковской - 56, в Тернопольской - 55, в Волынской - 54, в Николаевской и Черновецкой - по 52, в Сумской - 51, в Херсонской и Кировоградской - по 49, в Луганской - 37.

Распоряжения приняты с доработкой в 1 день по 6 областям.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский ранее заявил, что Кабмин представит обновленную программу деятельности до конца недели.

Ранее Верховная Рада отправила программу деятельности Кабинета Министров на доработку.