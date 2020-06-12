В правительстве хотят сократить районы в Черниговской области в 5 раз

Кабинет Министров предложил на внеочередном заседании правительства создать 4 укрупненных района в Черниговской области вместо 22 нынешних. Соответствующее решение было принято в пятницу, передают Українськi Новини.

Предлагается создать Нежинский район (население 228,7 тыс. человек) с центром в Нежине, Новгород-Северский (158,1 тыс.) с центром в Новгород-Северском, Прилукский (158,2 тыс.) с центром в Прилуках и Черниговский (485,8 тыс.) с центром в Чернигове.

Черниговская область. Скриншот: YouTube/Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 10 в Крыму и 7 на оккупированных территориях Донбасса.

Так, в правительство предлагает создать 5 укрупненных районов в Винницкой области вместо 27, и 3 укрупненных района в Черновицкой области вместо 11.

Кроме того, президент Владимир Зеленский предлагал ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021 года.

Тем временем в Кабинете Министров утвердили территории 1 470 теробщин в 24 областях

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