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12 июня 2020, пятница, 15:00 1166
Кабмин 2020-06-12T15:05:13+03:00
Українські Новини
Кабмин предлагает создать 6 районов в Киевской области вместо 25: список районов

Кабмин предлагает создать 6 районов в Киевской области вместо 25: список районов

Ирина Николенко
Кабмин, Верховная Рада, Киевская область, Районы, Заседание правительства
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

На внеочередном заседании правительства, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25 нынешних. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

В частности, предлагается создать Белоцерковский район (население 423 тыс. человек) с центром в Белой Церкви, Бориспольский (290,4 тыс.) с центром в Борисполе, Бучанский (444,6 тыс.) с центром в Буче, Обуховский (202,1 тыс.) с центром в Обухове, Переяславский (153,9 тыс.) с центром в Переяславе, Фастовский (228,9 тыс.) с центром в Фастове.

Кабмин предлагает Раде создать 6 укрупненных районов в Киевской области. Скриншот видео youtube/ КабминКабмин предлагает Раде создать 6 укрупненных районов в Киевской области. Скриншот видео youtube/ Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, Киевская областная государственная администрация рассматривает Бучу и Бородянку в качестве районного центра укрупненного Киево-Святошинского района.

Кабинет Министров предлагает Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 10 в Крыму и 7 на оккупированных территориях Донбасса.

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