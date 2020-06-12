Кабмин предлагает создать 6 районов в Киевской области вместо 25: список районов

На внеочередном заседании правительства, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 6 укрупненных районов в Киевской области вместо 25 нынешних. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

В частности, предлагается создать Белоцерковский район (население 423 тыс. человек) с центром в Белой Церкви, Бориспольский (290,4 тыс.) с центром в Борисполе, Бучанский (444,6 тыс.) с центром в Буче, Обуховский (202,1 тыс.) с центром в Обухове, Переяславский (153,9 тыс.) с центром в Переяславе, Фастовский (228,9 тыс.) с центром в Фастове.

Кабмин предлагает Раде создать 6 укрупненных районов в Киевской области. Скриншот видео youtube/ Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, Киевская областная государственная администрация рассматривает Бучу и Бородянку в качестве районного центра укрупненного Киево-Святошинского района.

Кабинет Министров предлагает Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 10 в Крыму и 7 на оккупированных территориях Донбасса.