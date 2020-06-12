Кабмин предложил сделать в два раза меньше районов в Закарпатской области

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 5 укрупненных районов в Закарпатской области вместо 13 нынешних, в то время, как в Волынской области хотят сделать в 4 раза меньше районов.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

Предлагается создать Береговский район (население 199,8 тыс. человек) с центром в Берегово, Мукачевский (254,6 тыс.) с центром в Мукачево, Тячевский (268,1 тыс.) с центром в Тячеве, Ужгородский (255,8 тыс.) с центром в Ужгороде и Хустский (278,6 тыс.) с центром в Хусте.

Закарпатская область. Скриншот: YouTube/Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.



Кроме того, в Житомирской области хотят в шесть раз уменьшить количество районов.

Также Кабмин утвердил территории 1 470 теробщин в 24 областях.



Кабинет Министров предложил Верховной Раде создать 7 укрупненных районов в Харьковской области вместо 27 нынешних.



Тем временем Кабинет Министров предложил Верховной Раде создать 8 укрупненных районов в Донецкой области вместо 18 нынешних.