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12 июня 2020, пятница, 16:54 34 Карта
Кабмин 2020-06-12T16:54:16+03:00
Українські Новини
В Харьковской области предлагают создать 7 районов вместо существующих 27

В Харьковской области предлагают создать 7 районов вместо существующих 27

Елизавета Кесельман
Кабмин, Верховная Рада, Районы, Сокращение районов
Харьков. Фото: 112 канал
Харьков. Фото: 112 канал

12 июня, в пятницу, Кабинет министров во время внеочередного заседания правительства предложил Верховной Раде создать 7 укрупненных районов в Харьковской области вместо 27 нынешних. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу, передают Українськi Новини.

В частности, предлагается создать Изюмский район (население 181,6 тыс. человек) с центром в Изюме, Красноградский (131,2 тыс.) с центром в Краснограде, Купянский (137,2 тыс.) в центром в Купянске, Лозовский (154,6 тыс.) с центром в Лозовой, Люботинский (156,2 тыс) с центром в Люботине, Харьковский (1712,8 тыс.) с центром в Харькове, Чугуевский (202,2 тыс.) с центром в Чугуеве.

Харьковская область. Скриншот: видео youtube/ КабминХарьковская область. Скриншот: видео youtube/ Кабмин

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.

Ранее президент Владимир Зеленский предлагал ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021 года.

Тем временем Кабинет Министров утвердил территории 1 470 теробщин в 24 областях. 

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