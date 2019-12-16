Зеленский предлагает ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде внести изменения в Конституцию в части децентрализации, а именно ликвидировать местные государственные администрации и ввести институт префектов до марта 2021 года.

Об этом говорится в законопроекте №2598, передают Українські Новини.

Изменения предусматривают, что первичной единицей нового административно-территориального устройства станут общины, а несколько смежных общин будут составлять округ.

Полномочия главы общины и местных советов (общины, округа и области) предлагается сократить с 5 до 4 лет, а председателей окружного и областного совета избирать по принципу ротации на 1 год.

При этом Зеленский предлагает закрепить, что главой общины или депутатом местного совета не может быть избран гражданин, у которого есть судимость за совершение умышленного преступления.

Первые местные выборы глав и советов общин, а также окружных и областных советов пройдут в течение 90 дней после вступления в силу закона, которым устанавливается административно-территориальное устройство.

Местные государственные администрации продолжат осуществлять полномочия до создания окружными и областными советами исполнительных комитетов, но не позднее 1 марта 2021 года.

После создания исполнительных комитетов, но до 1 марта 2021 года, Президент должен по представлению Кабинета Министров назначить в округах, областях и в Киеве префектов для координации деятельности органов местного самоуправления и надзора за соблюдением ими Конституции и законов.

Срок полномочий префекта не будет превышать 3 года.

По его представлению, в случае принятия местным органом власти акта, не соответствующего Конституции и угрожающего национальной безопасности, Президент остановит действие такого документа и обратится в Конституционный Суд, а также временно приостановит полномочия такого органа.

В таком случае для направления и организации деятельности исполнительных органов совета Президент назначит временного государственного уполномоченного.

Если КС подтвердит неконституционность акта, Верховная Рада по представлению Президента должна будет прекратить полномочия издавшего его местного органа и назначить внеочередные выборы.

Как сообщали Українськi Новини, ранее парламент анонсировал, что в 2020 завершится реформа децентрализации.

На развитие регионов в 2020 госбюджет предусматривает 9,5 млрд гривен.