Кабмин предлагает уменьшить почти в четыре раза количество районов

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 10 в Крыму и 7 на оккупированных территориях Донбасса, а также утвердил территории 1 470 территориальных общин. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини. "Предлагается создать в Украине 129 районов, из них 10 - в Автономной республике Крым, 7 - на временной оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и ликвидировать существующие 490 районов", - сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в ходе представления соответствующего проекта закона. Кроме этого, предлагается создать:х в Винницкой области 5 районов; в Волынской - 4 района; в Днепропетровской - 6 районов; в Донецкой - 8 районов; в Житомирской - 4 района; в Закарпатской - 5 районов; в Запорожской - 5 районов; в Ивано-Франковкой - 5; в Киевской - 6; в Кировоградской - 4; в Луганской - 8; во Львовской - 7; в Николаевской - 4; в Одесской - 6; в Полтавской - 4; в Ривненской - 4; в Сумской - 5; в Тернопольской - 3; в Харковской - 7; в Херсонской - 3; в Хмельницкой - 5; в Черкасской - 4; в Черновицкой - 3; в Черниговской - 4. При этом правительство подает на рассмотрение парламента два отдельных документа по укрупнению районов в Украине и в Крыму. Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021 года. Ранее рассматривались варианты нового административно-территориального деления Киевской области с 5 или 6 районами.