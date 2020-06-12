Кабмин предлагает уменьшить почти в четыре раза количество районов

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 10 в Крыму и 7 на оккупированных территориях Донбасса, а также утвердил территории 1 470 территориальных общин.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Предлагается создать в Украине 129 районов, из них 10 - в Автономной республике Крым, 7 - на временной оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и ликвидировать существующие 490 районов", - сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в ходе представления соответствующего проекта закона.

Кроме этого, предлагается создать:х

в Винницкой области 5 районов;

в Волынской - 4 района;

в Днепропетровской - 6 районов;

в Донецкой - 8 районов;

в Житомирской - 4 района;

в Закарпатской - 5 районов;

в Запорожской - 5 районов;

в Ивано-Франковкой - 5;

в Киевской - 6;

в Кировоградской - 4;

в Луганской - 8;

во Львовской - 7;

в Николаевской - 4;

в Одесской - 6;

в Полтавской - 4;

в Ривненской - 4;

в Сумской - 5;

в Тернопольской - 3;

в Харковской - 7;

в Херсонской - 3;

в Хмельницкой - 5;

в Черкасской - 4;

в Черновицкой - 3;

в Черниговской - 4.

При этом правительство подает на рассмотрение парламента два отдельных документа по укрупнению районов в Украине и в Крыму.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021 года.

Ранее рассматривались варианты нового административно-территориального деления Киевской области с 5 или 6 районами.