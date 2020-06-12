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12 июня 2020, пятница, 11:34 298
Кабмин 2020-06-12T12:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмин предлагает уменьшить почти в четыре раза количество районов

Кабмин предлагает уменьшить почти в четыре раза количество районов

Елена Новикова
Децентрализация, Заседание Кабмина, Районирование, Реформа децентрализации, Укрупнение районов
Кабмин. Фото: menr.gov.ua
Кабмин. Фото: menr.gov.ua

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних, в том числе 10 в Крыму и 7 на оккупированных территориях Донбасса, а также утвердил территории 1 470 территориальных общин.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передают Українськi Новини.

"Предлагается создать в Украине 129 районов, из них 10 - в Автономной республике Крым, 7 - на временной оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и ликвидировать существующие 490 районов", - сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в ходе представления соответствующего проекта закона.

Кроме этого, предлагается создать:х

  • в Винницкой области 5 районов;
  • в Волынской - 4 района;
  • в Днепропетровской - 6 районов;
  • в Донецкой - 8 районов;
  • в Житомирской - 4 района;
  • в Закарпатской - 5 районов;
  • в Запорожской - 5 районов;
  • в Ивано-Франковкой - 5;
  • в Киевской - 6;
  • в Кировоградской - 4;
  • в Луганской - 8;
  • во Львовской - 7;
  • в Николаевской - 4;
  • в Одесской - 6;
  • в Полтавской - 4;
  • в Ривненской - 4;
  • в Сумской - 5;
  • в Тернопольской - 3;
  • в Харковской - 7;
  • в Херсонской - 3;
  • в Хмельницкой - 5;
  • в Черкасской - 4;
  • в Черновицкой - 3;
  • в Черниговской - 4.

При этом правительство подает на рассмотрение парламента два отдельных документа по укрупнению районов в Украине и в Крыму.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский предлагает ликвидировать местные администрации и ввести префектов до марта 2021 года.

Ранее рассматривались варианты нового административно-территориального деления Киевской области с 5 или 6 районами

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