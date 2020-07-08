Новый налог на земельные паи, гороскоп на службе реформ энергетики

Депутаты придумали новый налог – на земельные паи и пашню. Будут брать приблизительно по 6 тыс. грн за стандартный пай в 4 га. Этот налог лоббируют крупные агрохолдинги, которые арендуют землю у селян и налог платить не будут. Им не нравится, что люди могут вырастить на своей земле сельхозпродукцию и продать ее без налогов. Агробароны посчитали, что могут снимать с селян до 12 млрд грн ежегодно.



Скупать землю у напуганных новым налогом селян агрохолдинги смогут уже с 1 июля следующего года, когда заработает закон "О рынке земли".



В прошлом месяце депутаты проталкивали новый налог – на продажу или аренду квартир под видом услуг риэлторов. К августу ждем классику – налога на дождь)



Зеленский признался, что задекларировал не все доходы. Президент не внес в декларацию покупку и погашение облигаций ОВГЗ в прошлом году на 5 млн грн. Вспомнил только в этом и лично проинформировал НАПК.



Оказывается ио министра энергетики Ольга Богуславец не только верит в гороскопы, но и полагается на них в своей министерской работе. В интервью она рассказала, что во время собеседований по приему на работу в министерство новых сотрудников, она слушает свою интуицию. "Я рождена под знаком Рыб, а это очень интуитивные люди", - сказала министр ни сколько не стесняясь использования псевдонауки. Хорошо, хоть не гадает на картах таро кого куда назначить)



В Киеве могут закрыть государственный Центр микрохирургии глаза, где спасают зрение детям. Посмотрите как медики вышли на протест под киевскую мэрию. Говорят, что это следствие медреформы Супрун.



Албания, которую еще вчера рекомендовали как относительно безопасное место для отпуска, сегодня попала в красную зону. То есть, по возвращении оттуда в Украину туристам светим самоизоляция на 2 недели.

Сегодня открыл границы Дубаи.



В ночь со вторника на среду в Киеве ждут сильную грозу с порывами ветра. Рекомендуют прятать машины и закрыть окна.

Пасмурно будет до субботы, пока не вернется солнце.

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