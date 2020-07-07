Перед налогом все равны: "белая" работа аграриев принесет селам до 12 млрд гривен

Крупнейшие аграрные ассоциации призвали Верховную Раду поддержать законопроект о минимальном налогообложении на гектар сельхозземель. Легализация всех агропроизводителей позволит местным бюджетам получать дополнительно 10-12 млрд гривен ежегодно.

Законопроект №3131 направлен на детенизацию агропроизводства: для легальных фермеров сумма налогов не изменится. В его поддержку выступили Всеукраинская аграрная рада, Украинский клуб аграрного бизнеса, Всеукраинский конгресс фермеров, Агро-Продовольственная Рада, Всеукраинская ассоциация громад, Ассоциация городов Украины и др. По оценке ВАР, в теневой обработке на сегодняшний день находится больше 40% сельхозземель. Это приводит к коррупции и потерям бюджетов всех уровней. "В особенно сложном положении оказываются фермеры, которые работают легально и не могут компенсировать неравенство в налоговой нагрузке с теневиками. Соответственно, сохранение этой ситуации ведет к полному уничтожению малых фермеров", – говорится в заявлении.

Заявление Всеукраинской Аграрной Рады. 1 страница

Заявление Всеукраинской ассоциации громад. 2 страница

В УКАБ сообщили , что тенизация в агросекторе обходится бюджетам в 10-12 млрд грн, а также провоцирует всевозможные схемы уклонения от уплаты налогов. "Другое следствие такого положения – перманентные попытки легализовать произведенную продукцию, в том числе с помощью так называемых "скруток". Это приводит к двойным потерям бюджета и риску невозмещения НДС для всех агроэкспортеров, которые попадают в группу усиленного риска", – сообщили в УКАБ.

Всеукраинская ассоциация громад призывает ускорить рассмотрение законопроекта и принятие в целом. Дополнительные налоговые поступления позволят финансировать важные для громад социальные проекты, в первую очередь в медицине и образовании.

Заявление Всеукраинской ассоциации громад. 1 страница

Заявление Всеукраинской ассоциации громад. 2 страница

Законом предлагается ввести поставленное налоговое обязательство 1400 грн на 1 га или 5% от нормативной оценки земли в год. Это не новый налог, а расчетная сумма, с которой будет сравниваться уже уплаченные налоги. Если фермер выплатил меньше, разницу придется выплатить в местный бюджет. Фермерам, работающим в белую, ничего доплачивать не придется. Большинство из них уже сегодня платят с гектара от 3000 грн налогов. Соответственно, закон коснется только тех, кто уклоняется от уплаты налогов и работает в тени.

Кроме того, активно обсуждается возможность поэтапного введения поставленного налогового обязательства, чтобы дать возможность предпринимателям привыкнуть к новым условиям. Так, в числе вариантов запуск системы в 2022 году – 4% за 2021 год, в 2023 году – 4,5%, и только в 2024 году – 5%. Штрафы за неправильно рассчитанное поставленное налоговое обязательство за 2021 год начислять не будут.

Налоговый Комитет ВРУ разработает предложения по минимальному налоговому обязательству для небольших хозяйств с учетом предложений фермеров. В частности, семейным фермерским хозяйствам могут снизить обязательство до 2%. При этом существующая льготная ставка ЕСВ останется неизменной. Больше того, первые два года ставка обязательства для фермерских хозяйств может быть нулевой. Это позволит фермерам аккумулировать деньги на развитие хозяйств и создание рабочих мест на селе. "Это, в первую очередь, возможность сохранить наших людей. Дать им возможность работать на родной земле и получать достойную "белую" зарплату., не искать лучшей жизни за рубежом. Необходимо сохранить село, и законопроект №3131 — один из шагов в этом направлении", — сообщили в Агро-Продовольственной Раде.