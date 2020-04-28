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28 апреля 2020, вторник, 15:24 238
Экономика 2020-04-28T15:24:49+03:00
Українські Новини
Зеленский подписал закон об открытии рынка земли

Зеленский подписал закон об открытии рынка земли

Ольга Фандорина
Рынок земли, Мораторий на продажу земли, Земля, Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-ІХ, который Верховная Рада приняла 31 марта.

Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота сельхозземель, он позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков гражданами Украины.

Согласно документу, право на покупку сельхозземель имеют граждане Украины, юрлица Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины, территориальные общины и государство.

При этом до 1 января 2024 года граждане Украины могут купить земучасток площадью до 100 га.

В свою очередь в этот период запрещается купля-продажа или иным способом отчуждение в пользу юридических лиц земучастков, находящихся в частной собственности и отнесенных к землям для ведения товарного сельскохозяйственного производства, кроме перехода к банкам права собственности на земучастки в качестве предмета залога, передачи по наследству, обмена.

После 1 января 2024 года общая площадь земучастков сельхозназначения в собственности гражданина не может превышать 10 тыс. га, в собственности юридического лица (кроме банков) не может превышать общей площади земучастков, которые могут находиться в собственности всех его участников, но не более 10 тыс. га.

Иностранцам запрещено приобретать доли в уставном капитале, акции, паи, членство в юрлицах (кроме как в уставном капитале банков), которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения, пока иное не решат граждане Украины в ходе референдума.

Кроме того, запрещено продавать земли государственной и коммунальной собственности.

До 1 января 2030 года цена продажи земучастков, выделенных в натуре владельцам земельных паев, не может быть меньше их нормативно-денежной оценки.

Также сообщалось о том, кто сможет покупать участки в Украине после открытия рынка земли. 

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Зеленский подписал закон об открытии рынка земли
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