Зеленский подписал закон об открытии рынка земли

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-ІХ, который Верховная Рада приняла 31 марта.

Документ предусматривает формирование законодательного поля для внедрения рыночного оборота сельхозземель, он позволит обеспечить реализацию конституционных прав граждан на свободное распоряжение своей собственностью и создать прозрачные условия для приобретения в собственность земельных участков гражданами Украины.

Согласно документу, право на покупку сельхозземель имеют граждане Украины, юрлица Украины, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины, территориальные общины и государство.

При этом до 1 января 2024 года граждане Украины могут купить земучасток площадью до 100 га.

В свою очередь в этот период запрещается купля-продажа или иным способом отчуждение в пользу юридических лиц земучастков, находящихся в частной собственности и отнесенных к землям для ведения товарного сельскохозяйственного производства, кроме перехода к банкам права собственности на земучастки в качестве предмета залога, передачи по наследству, обмена.

После 1 января 2024 года общая площадь земучастков сельхозназначения в собственности гражданина не может превышать 10 тыс. га, в собственности юридического лица (кроме банков) не может превышать общей площади земучастков, которые могут находиться в собственности всех его участников, но не более 10 тыс. га.

Иностранцам запрещено приобретать доли в уставном капитале, акции, паи, членство в юрлицах (кроме как в уставном капитале банков), которые являются владельцами земель сельскохозяйственного назначения, пока иное не решат граждане Украины в ходе референдума.

Кроме того, запрещено продавать земли государственной и коммунальной собственности.

До 1 января 2030 года цена продажи земучастков, выделенных в натуре владельцам земельных паев, не может быть меньше их нормативно-денежной оценки.

Также сообщалось о том, кто сможет покупать участки в Украине после открытия рынка земли.